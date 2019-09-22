Фигуристка Трусова высказалась о своём выступлении на турнире в Словакии
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«У меня наконец-то получились три четверных на международном уровне. Я очень рада. Весь прошлый год я старалась прыгать, у меня не получалось. В этом году получилось», — приводит слова Трусовой Sport24.
При этом она заявила, что расстроилась, так как не получился изначально запланированный каскад лутц — риттбергер.
На турнире в Братиславе Трусова установила два мировых рекорда, набрав 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла — по сумме двух прокатов.
Ранее глава ФФККР назвал невероятным достижение 15-летней Трусовой.