Фигуристка Трусова высказалась о своём выступлении на турнире в Словакии

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Россиянка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на на международном турнире по фигурному катанию — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
Фигуристка Трусова высказалась о своём выступлении на турнире в Словакии
  • © Hitoshi Mochizuki/AFLO
  • globallookpress.com

«У меня наконец-то получились три четверных на международном уровне. Я очень рада. Весь прошлый год я старалась прыгать, у меня не получалось. В этом году получилось», — приводит слова Трусовой Sport24.

При этом она заявила, что расстроилась, так как не получился изначально запланированный каскад лутц — риттбергер.

На турнире в Братиславе Трусова установила два мировых рекорда, набрав 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла — по сумме двух прокатов.

Ранее глава ФФККР назвал невероятным достижение 15-летней Трусовой.

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