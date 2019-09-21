Фигуристка Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Братиславе
- РИА Новости
За свою произвольную программу спортсменка получила от судей 163,78 балла и по сумме двух программ набрала 238,69 балла.
Таким образом, Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по набранным баллам по сумме двух прокатов.
До этого лучший результат принадлежал другой представительнице России, Алине Загитовой, которая набрала 158,50 и 238,43 балла соответственно.
Ранее фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на турнире в США.