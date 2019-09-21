Фигуристка Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Братиславе

Россиянка Александра Трусова одержала победу на международном турнире по фигурному катанию в словацкой Братиславе.

За свою произвольную программу спортсменка получила от судей 163,78 балла и по сумме двух программ набрала 238,69 балла.

Таким образом, Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе, а также по набранным баллам по сумме двух прокатов.

До этого лучший результат принадлежал другой представительнице России, Алине Загитовой, которая набрала 158,50 и 238,43 балла соответственно.

Ранее фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на турнире в США.