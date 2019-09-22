Глава ФФККР назвал невероятным достижение 15-летней Трусовой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал два мировых рекорда 15-летней Александры Трусовой на международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
Глава ФФККР назвал невероятным достижение 15-летней Трусовой
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Молодец, очень волновались за неё, беспокоились, это её дебют на взрослом уровне. Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он также поздравил тренера спортсменки Этери Тутберидзе и заявил, что юная фигуристка учит на данный момент тройной аксель.

На турнире в Братиславе Трусова установила два мировых рекорда, набрав 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла — по сумме двух прокатов.

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала мировые рекорды фигуристки Трусовой.

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