Тарасова прокомментировала мировые рекорды фигуристки Трусовой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю Александру Трусову, которая установила два мировых рекорда на международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.

«Видимо, для тренера Этери Тутберидзе и её помощников предела совершенству нет, поэтому весь мир фигурного катания можно поздравить с новыми открытиями, которые принадлежат русским. И поздравить Сашку Трусову с тем, что она в это верит и с этим справляется», — приводит слова Тарасовой Национальная служба новостей.

Она отметила вклад тренеров, назвав их выдающимися. Тарасова подчеркнула, что специалисты нашли в Трусовой исключительность и продолжают развивать её способности.

На турнире в Братиславе Трусова установила два мировых рекорда, набрав 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла — по сумме двух прокатов.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин заявил, что Трусову судят с осторожностью.