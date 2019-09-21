Ягудин считает, что Трусову судят с осторожностью
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- РИА Новости
«Да, пока судят с осторожностью. Но так было всегда. Судьи должны привыкнуть к ней, присмотреться, проникнуться к её творчеству. Но как бы там ни было, сложно ставить на одну планку эмоциональное состояние взрослых девушек и совсем молодых девчонок. Юниорки, может быть, пока уступают именно во взрослом катании той же Алине Загитовой, Жене Медведевой и Лизе Туктамышевой. Но пройдёт один сезон — и эта разница нивелируется», — заявил Ягудин RT.
Ранее он оценил шансы Трусовой выучить новый четверной прыжок.