Ягудин оценил шансы Трусовой выучить новый четверной прыжок

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT высказал мнение, по силам ли 15-летней Александре Трусовой выучить ещё один вид четверного прыжка.

«У неё колоссально высокий прыжок, а её возраст и комплекция позволяют выучить ещё как минимум один четверной. На данный момент она владеет одним из сложнейших в своём исполнении элементов. Это лутц. Прыжок с заднего хода, при котором никак не сэкономишь силы на толчке, так что спортсмен крутит в максимальную силу. С этим Саша уже справляется, так что может расти и дальше. Впрочем, как и Алёна Косторная и Анна Щербакова», — заявил Ягудин RT.

Ранее он заявил, что не удивлён успешным дебютом Трусовой на взрослом уровне.