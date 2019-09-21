Ягудин оценил шансы Трусовой выучить новый четверной прыжок
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«У неё колоссально высокий прыжок, а её возраст и комплекция позволяют выучить ещё как минимум один четверной. На данный момент она владеет одним из сложнейших в своём исполнении элементов. Это лутц. Прыжок с заднего хода, при котором никак не сэкономишь силы на толчке, так что спортсмен крутит в максимальную силу. С этим Саша уже справляется, так что может расти и дальше. Впрочем, как и Алёна Косторная и Анна Щербакова», — заявил Ягудин RT.
Ранее он заявил, что не удивлён успешным дебютом Трусовой на взрослом уровне.