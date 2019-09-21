Ягудин не удивлён успешным дебютом Трусовой на взрослом уровне

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в беседе с RT поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.

«Нет никакого удивления. К тому, что Саша так начнёт свою взрослую карьеру, были все предпосылки. Говорить о сенсации можно было бы только в том случае, если бы мы не знали, что Трусова умеет чисто прыгать четверные, а так всё очень закономерно. Мы видели, как она готова к сезону, ещё во время контрольных прокатов, так что на соревнованиях она просто вышла и сделала то, что может и умеет. Аплодирую Саше!» — заявил Ягудин RT.

Ранее Роман Костомаров высказал мнение, что Трусовой не было смысла откладывать использование сложных четверных прыжков на более позднюю часть соревновательного сезона.