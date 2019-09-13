Загитова в УВД, цитаты из «Брата-2» и форма Кихиры: что происходит в мире фигурного катания перед началом сезона

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова посетила одно из московских отделений УВД с «дружеским визитом» и пообщалась с сотрудниками полиции. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сравнила фигуристов с героями фильма «Брат-2», а победительница прошлогоднего Гран-при Рика Кихира продемонстрировала свою готовность к сезону в преддверии Autumn Classic International в Канаде. О событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Шутка Туктамышевой и пожелания от полицейских для Загитовой

Межсезонье в фигурном катании подходит к концу, и как болельщики, так и сами спортсмены с нетерпением ожидают первых официальных стартов, которые состоятся уже в середине сентября. Этот факт в свойственной себе манере на странице в Instagram прокомментировала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она опубликовала пост, в котором переделала известную фразу из российского кинофильма «Брат-2».

«Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идём», — написала фигуристка.

В качестве подготовки к этапам Гран-при, первый из которых стартует 18 октября в Лас-Вегасе, многие спортсмены выбирают турниры серии «челленджер». Однако есть те, кто предпочитает потратить оставшийся месяц на совершенствование программ и работу над ошибками. Так, стало известно, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова впервые выйдет на лёд лишь в начале октября на традиционном для себя Japan Open, на котором представит сборную Европы вместе с соотечественницей Александрой Трусовой, испанцем Хавьером Фернандесом и латвийцем Денисом Васильевым.

Многие болельщики выразили беспокойство по поводу того, что Загитова по-прежнему отказывается усложнять свою программу за счёт четверных прыжков. Однако бывшая российская фигуристка Анастасия Проклова пояснила, что залог высоких результатов кроется в качестве исполнения номеров.

«Как бороться с девочками, у которых в арсенале есть четверные? Выходить и уверенно делать свою работу. Классно выполнять вращения, переходы. Усложнять программу, насколько это возможно, и, естественно, учить более сложные прыжки, не стоять на месте. Не думаю, что Этери Георгиевна «сливает» Загитову. То, что ей не ставят четверной прыжок, зависит не этого, а от возможностей спортсмена», — цитирует эксперта Sports.ru.

Разумеется, самыми главными болельщиками для каждого спортсмена являются члены его семьи. Как никто другой Загитову понимает её отец, бывший хоккеист и действующий тренер «Ижстали» Ильназ Загитов. В то же время, по его признанию, он испытывает сильное чувство волнения во время выступлений дочери.

«Всё равно волнуюсь за дочь перед стартами. Волнение есть. Не смотрю её выступления в прямом эфире. Только в записи», — признался специалист.

Многие ещё помнят историю, из-за которой 17-летняя Загитова едва не получила крупный административный штраф за то, что управляла автомобилем, будучи несовершеннолетней. На этот раз ей вновь пришлось встретиться с сотрудниками правоохранительных органов, однако теперь по более приятному поводу. Действующая чемпионка мира посетила Управление внутренних дел (УВД) по ЮЗАО в Москве с «дружеским визитом».

«Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте», — говорится в заявлении ведомства.

Первый турнир Медведевой и уверенность Орсера

Для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сезон уже начался. В эти дни она выступает на турнире Autumn Classic International, проходящем в канадском Оквилле. Интересно, что её соперница по этим соревнованиям — победительница прошлогоднего Гран-при Рика Кихира.

Сезон-2019/20 станет вторым для Медведевой под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. По его словам, за это время подопечная значительно выросла в профессиональном плане и теперь полностью готова к новым вызовам. Кроме того, он назвал новую произвольную программу, получившую название «Мемуары гейши», лучшей в её карьере.

«Во-первых, Женя впервые работала с замечательной Ше-Линн Бурн. Она, как исключительный хореограф в мире фигурного катания, сумела внести новые тонкости в движения Евгении, освежить её стиль. Я уверен, что эта музыка, манера исполнения — именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой 15 лет, а юная чувственная девушка. Мне кажется, в этой программе Евгения раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина. Во-вторых, вы же знаете, как искренне она любит всё связанное с Японией», — рассказал Орсер РИА Новости.

Он также отметил положительные стороны возросшей в последние годы конкуренции в женском фигурном катании в России. По его мнению, в таких условиях каждый спортсмен должен уметь правильно рассчитывать свои силы, чтобы выступать на равных со своими соперниками.

«Просто фантастика. Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше. В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований. Конкуренция — всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например, Евгения и Елизавета Туктамышева, имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперёд для себя. Новое поколение девушек хочет быть номером один, их техника, прыжки впечатляют», — добавил тренер.

Впечатления Щербаковой от Японии и подготовка Кихиры

Чемпионка России 2019 года Анна Щербакова, готовящаяся к своим первым международным турнирам на взрослом уровне, поделилась впечатлениями от выступления на одном из ледовых шоу в Японии. Она была приятно удивлена приёмом местных болельщиков, которые узнавали всех фигуристов вне зависимости от их статуса и старались никого не оставить без памятных сувениров.

«Мы и так поздно приходили после шоу, и я ещё часа три подарки разбирала. Раскладывала, чтобы всё было видно, потом снимала — старалась выкладывать, чтобы каждый мог найти свой подарок. Потому что очень часто мне пишут: «Так рада, что до тебя дошёл подарок», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

«Мы всё рассчитали: приехали с тремя чемоданами по 12 килограммов, уехали с шестью по 25», — добавила она.

После контрольных прокатов, прошедших в начале сентября в Москве, многие стали задаваться вопросом, кто именно войдёт в состав сборной России на предстоящих соревнованиях, так как высокий уровень катания показали сразу несколько спортсменок. Однако заслуженный тренер России Олег Васильев выразил уверенность в том, что вакантным в команде останется лишь одно место, так как остальные два займут Щербакова и Александра Трусова.

«Если Трусова и Щербакова будут делать всё, что наметили, то они недосягаемы. За третье место будут биться Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и, возможно, Алёна Косторная. Но в её арсенале пока нет четверных прыжков или тройного акселя, нет такого имени, как у её соперниц», — приводит слова Васильева ТАСС.

Для соперниц россиянок межсезонье также прошло достаточно плодотворно. В преддверии Autumn Classic International журналисты рассказали о форме, в которой находится Кихира. Сообщается, что на одной из тренировок она чисто выполнила три тройных акселя и лишь после одного приземлилась на две ноги. Кроме того, японка семь раз практически без помарок продемонстрировала каскад тройной флип — тройной тулуп.