ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь соревнований Гран-при по фигурному катанию на сезон-2019/20

Сезон будет состоять из шести этапов, первый из которых пройдёт с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе.

Затем пройдут этапы в Келоуне (Канада), Гренобле (Франция), Чунцине (Китай), Москве (Россия) и Саппоро (Япония).

Финал Гран-при состоится 5—8 декабря в итальянском Турине.

Чемпионат Европы примет австрийский Грац 20—26 января 2020 года, а мировое первенство пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.