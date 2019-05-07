ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь соревнований Гран-при по фигурному катанию на сезон-2019/20
ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

Сезон будет состоять из шести этапов, первый из которых пройдёт с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе.

Затем пройдут этапы в Келоуне (Канада), Гренобле (Франция), Чунцине (Китай), Москве (Россия) и Саппоро (Япония).

Финал Гран-при состоится 5—8 декабря в итальянском Турине.

Чемпионат Европы примет австрийский Грац 20—26 января 2020 года, а мировое первенство пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.

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