ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20
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- © Raniero Corbelletti/AFLO
Сезон будет состоять из шести этапов, первый из которых пройдёт с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе.
Затем пройдут этапы в Келоуне (Канада), Гренобле (Франция), Чунцине (Китай), Москве (Россия) и Саппоро (Япония).
Финал Гран-при состоится 5—8 декабря в итальянском Турине.
Чемпионат Европы примет австрийский Грац 20—26 января 2020 года, а мировое первенство пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.