Действующая чемпионка мира и Олимпиады россиянка Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира, опубликованный Международным союзом конькобежцев (ISU).

ISU подвёл итоги сезона-2018/19 в фигурном катании, опубликовав рейтинг лучших спортсменок мира. Возглавляет список Алина Загитова, которая более чем на 1000 очков опережает представительницу Японии Сатоко Мияхару.

Третье место у россиянки Евгении Медведевой. Станислава Константинова и Софья Самодурова занимают 9-е и 10-е места соответственно. Елизавета Туктамышева располагается на 13-й строчке рейтинга.

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