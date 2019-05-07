Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

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Действующая чемпионка мира и Олимпиады россиянка Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира, опубликованный Международным союзом конькобежцев (ISU).
Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
  • РИА Новости

ISU подвёл итоги сезона-2018/19 в фигурном катании, опубликовав рейтинг лучших спортсменок мира. Возглавляет список Алина Загитова, которая более чем на 1000 очков опережает представительницу Японии Сатоко Мияхару.

Третье место у россиянки Евгении Медведевой. Станислава Константинова и Софья Самодурова занимают 9-е и 10-е места соответственно. Елизавета Туктамышева располагается на 13-й строчке рейтинга.

Ранее сообщалось, что Трусова и Щербакова приняли участие в шоу Плющенко в Италии.

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