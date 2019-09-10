Четверные прыжки Трусовой, тройные аксели Туктамышевой, падения Медведевой: что показали фигуристки на открытых прокатах

В Москве состоялись контрольные прокаты фигуристов сборной России, на которых спортсмены представили новые программы к очередному сезону. Самое сильное впечатление на экспертов произвела Александра Трусова. Дебютирующая на взрослом уровне спортсменка трижды исполнила четверной прыжок под музыку из «Игры престолов». Впечатляющим достижением отметилась и Елизавета Туктамышева, которая за два проката трижды показала тройной аксель. Чисто откатала и действующая чемпионка мира Алина Загитова. А у Евгении Медведевой выступление не задалось — она несколько раз упала.

Сезон в российском фигурном катании можно считать открытым. В минувшие выходные в «Лужниках» состоялись контрольные прокаты взрослой сборной. На льду собрался весь цвет фигурного катания, кроме приболевших Александры Степановой, танцующей в дуэте с Иваном Букиным, и Александра Энберта, который выступает в паре с Натальей Забияко.

Традиция начинать сезон с проверки работы, которая была проведена летом, существует не первый год и очень нравится болельщикам. Ведь это лишняя возможность увидеть всех российских звёзд на одной арене. Кроме контрольных прокатов, таких возможностей не так уж и много — этап Гран-при в Москве и чемпионат страны в Красноярске.

Контрольные прокаты, несомненно, не могут сравниться с полноценными соревнованиями — тренировочный процесс в самом разгаре, да и выступают фигуристы в основном в спортивной форме, а не в сценических костюмах. Но тем не менее желающих увидеть российских звёзд фигурного катания немало.

Само собой, большинство любителей фигурного катания интересовало, что покажут в новом сезоне одиночницы. В Москве собрались не только Евгения Медведева и Алина Загитова (каждая со своей огромной армией фанатов), но и Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а также три подросшие фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. В этом сезоне они дебютируют на взрослом уровне, и для всего фигурного катания это будет особое событие.

В коротких программах не обошлось без ошибок. Падала даже всегда стабильная Самодурова, сорвавшая первый же каскадный флип во время выступления под зажигательную Bamboleo. Туктамышева, ещё одна ученица Алексея Мишина, в последний момент сменила музыку короткой программы. Это не помешало чемпионке мира 2015 года чисто исполнить свой коронный тройной аксель. Заодно Туктамышева попыталась исполнить новый и более сложный каскад флип — тулуп, но не справилась с прыжками.

Евгения Медведева показала программу под красивую композицию группы Muse. Ученица Брайана Орсера не смогла чисто исполнить весь набор элементов, упав на тройном тулупе в каскаде, но всё же её выступление фанаты встретили бурными овациями. Столь же активную поддержку получила только Алина Загитова, выступавшая следующей. Тем более что она добротно исполнила привычный набор элементов с каскадом лутц — риттбергер и завершающим флипом. Все прыжки были очень лёгкими, и могло показаться, что фигуристка готова к дополнительному, четвёртому обороту на них. Четверной сальхов разучивает и Медведева, но в короткой программе его, согласно правилам, всё равно нельзя показывать.

Выступление второй группы участниц открывала чемпионка России Анна Щербакова с саундтреком к «Парфюмеру». В отличие от Загитовой, она чисто сделала лутц — риттбергер в конце своей программы, что на соревнованиях дало бы ей больше очков. Раньше этот каскад в её арсенал не входил, но усложнять программу ей было нужно — Трусова и Косторная готовят для короткого проката тройной аксель. Выступавшая следом Станислава Константинова прорыва в техническом плане не совершила и вдобавок сорвала каскад лутц — тулуп.

Косторная стала единственной фигуристкой, которая сохранила прошлогоднюю короткую программу. Именно хореография является её самым сильным качеством, от которого не было смысла отказываться. К тому же при переходе из юниорского катания во взрослое это допускается. Косторная исполнила свой номер чисто и вполне бы могла рассчитывать на победу по компонентам. Закрывавшая программу Трусова вернулась к каскаду лутц — риттбергер, от которого отказалась в конце прошлого сезона, и не допустила ни одной помарки в прыжках.

Самое интересное должно было состояться на следующий день. Произвольные прокаты всё-таки имеют больший вес на соревнованиях, и на них допускается исполнение четверных прыжков. Вторую часть выступлений открывала Евгения Медведева, но свою программу под музыку из «Мемуаров гейши» она толком не показала. Приехавший в Москву Орсер увидел, как его ученица сорвала оба акселя и неудачно приземлилась на флипе.

Туктамышевой же удалось совершить прорыв. Обещание исполнить два тройных акселя она даже перевыполнила, добавив к одному из них двойной тулуп. Если бы это были официальные соревнования, то 22-летняя фигуристка стала бы третьей в истории, кому покорилось это достижение. Первой была Мао Асада в 2010 году, второй в прошлом сезоне стала Алиса Лю, которой ещё долго ждать выхода на взрослый уровень.

Самодурова и Константинова, обе выбравшие для второго проката композиции из мюзикла «Мулен Руж», допускали в своих произвольных программах огрехи. Но если Константинова лишь упростила один лутц, то чемпионка Европы смогла выполнить только один каскад. Чем-то новым, что можно будет предъявить уже на официальных стартах, эти фигуристки не отметились.

Загитова же по-прежнему делает ставку на каскад лутц — риттбергер и на ещё один хореографический шедевр от Даниила Глейхенгауза. Эпичную музыку из фильма «Лоуренс Аравийский» она совместила с яркой концовкой.

Первую попытку показать четверной прыжок, с которым можно будет ехать на соревнования, показала Щербакова. Она исполнила только один лутц и упала на нём. Но зато болельщики тепло приняли её постановку под «Жар-птицу», посреди которой прямо во время вращения она поменяла цвет платья. С остальными прыжками у чемпионки России проблем не возникло, так что если ей всё-таки удастся исполнить лутц в будущем, то дебют на взрослых соревнованиях у неё будет громким.

А что будет, когда свою программу повторит Александра Трусова, представить сложно. Выступая под музыку из «Игры престолов», она чисто исполнила три четверных прыжка — лутц, тулуп и ещё один тулуп в каскаде с тройным. Такой набор элементов Трусова пыталась показать ещё на прошлогоднем юниорском чемпионате мира, но тогда она упала на лутце. Немного смазало впечатление падение на каскаде лутц — риттбергер во второй половине, но даже с ним выступление Трусовой претендовало на оценку за сто баллов за технику.

Контрольные прокаты закрывала Алёна Косторная. Под саундтрек из «Сумерек» она выполнила интересную программу, но несколько раз допускала ошибки на прыжках. Впрочем, обошлось без падений.

Готовность к новому сезону ярче всех продемонстрировали Трусова, Туктамышева и Загитова. Если бы прокаты проходили в соревновательном режиме, то пьедестал почёта достался бы именно им. Но до старта серии Гран-при в США ещё больше месяца. Хотя для Медведевой, Туктамышевой, Щербаковой и Самодуровой официальный сезон начнётся уже на этой неделе — призёр Олимпийских игр выступит на турнире Autumn Classic в Канаде, а остальные российские девушки — на Lombardia Trophy в Италии.