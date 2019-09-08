Фигуристка Медведева уверена, что статус посла ОИ-2020 не помешает подготовке к сезону

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение, что статус посла сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года не отразится на её подготовке к предстоящему сезону.

«Я стала послом сборной, но всё сделали так, чтобы не сорвать мою подготовку, с ней проблем не будет», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Она отметила, что продолжит работать над своим катанием.

«Я стараюсь не искать причины вчерашних и сегодняшних срывов, ошибки во мне, и я знаю, из-за чего это происходит, и знаю, как это устранить», — добавила 19-летняя спортсменка.

Медведева начнёт сезон выступлением на турнире в Канаде, который пройдёт 12—14 сентября.

Ранее Медведева рассказала о проделанной работе над своим телом в летнее межсезонье.