Фигуристка Медведева рассказала о проделанной работе над своим телом в летнее межсезонье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей работе над физической формой при подготовке к новому сезону.

«Я очень сильно поменяла свою подготовку вне льда — сделала акцент как раз на том, чтобы правильно развить мышцы. Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, о развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

По её словам, она поняла, что её работа движется в верном направлении, когда увидела кубики пресса в верхней части живота, что добавило ей уверенности и мотивации продолжать работу над собой.

«Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. На льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх, наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажёрном зале не прошли даром», — пояснила 19-летняя фигуристка.

Ранее Медведева рассказала о своём прогрессе в изучении нового для неё прыжка — четверного сальхова.