Медведева о четверном сальхове: дела продвигаются

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в изучении нового для неё прыжка — четверного сальхова.

«Дела продвигаются. Стараюсь быть человеком слова. Раз я сказала, что начала учить, значит, действительно начала это делать. Пока не могу похвастаться чистым выездом, но трачу по 40 минут на тренировку. Понимаю, это займёт время. Но уже чувствую себя уверенней. Да, я попробовала его на японском шоу, это была шестая попытка, не назову её хорошей, но сейчас уже всё лучше», — рассказала Медведева.

В апреле тренер 19-летней россиянки Брайан Орсер сообщил, что к новому сезону его подопечная будет учить четверной сальхов.

Ранее Медведева рассказала, что скучает по России, живя в Канаде.