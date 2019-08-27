Медведева рассказала, что скучает по России, живя в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своей жизни в Канаде.

«В Канаде для меня важно то, какие люди меня окружают. Да, меня там чувствуют и понимают. Если что-то не так, сразу видят. И это несмотря на то, что у меня всего лишь базовый английский язык. Так что, несмотря на сложности перевода, чувствуем себя большой спортивной семьёй. Но тем не менее я очень скучаю по России. Мне кажется, я нахожусь в какой-то длительной командировке, ведь все родные и близкие в Москве», — заявила Медведева.

Российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, из-за чего переехала в Канаду.

Ранее Медведева рассказала, как относится к работе спортивным комментатором.