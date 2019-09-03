Напутствие Загитовой школьникам, интрига от Туктамышевой и травма Турсынбаевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в торжественной линейке спортивной школы «Самбо-70». Она произнесла речь и поздравила присутствующих с Днём знаний. Победительница первенства планеты 2015 года Елизавета Туктамышева намекнула на работу над новым проектом. Мама вице-чемпионки мира 2019 года Элизабет Турсынбаевой переживает из-за серьёзной травмы дочери. О последних новостях из мира фигурного катания — в материале RT.

День знаний Загитовой и признательность Медведевой

1 сентября Россия отметила День знаний, и уже на следующий день школьники и студенты отправились в учебные заведения. В стороне от праздника не остались и российские фигуристки, многие из которых и сами провели этот день за партой.

Главной звездой линейки в спортивной школе «Самбо-70» стала олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. Несмотря на плотный график тренировок, она с удовольствием присоединилась к своим юным коллегам и даже произнесла торжественную речь.

«Хочу всем пожелать успешного и продуктивного спортивного и учебного года, поменьше травм. А учителям — терпения и здоровья», — обратилась фигуристка к собравшимся.

В этот же день она приняла участие в утренней программе Первого канала, посвящённой Дню знаний. Вместе с тремя подопечными Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной — она рассказала, как прошло её лето, а также пожелала школьникам успехов в предстоящем учебном году.

«Летом у меня был отдых, тренировки, сборы, прокаты. Учитесь хорошо! Кто сдаёт ЕГЭ, ОГЭ в этом году — всем удачи!» — сказала Загитова.

Свои школьные годы вспомнила и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она также поздравила всех с Днём знаний и рассказала, что значит учёба для профессиональных спортсменов.

«Свои 1 сентября я помню — все 11 лет встречала этот день на тренировках. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остаётся в стороне из-за каждодневных занятий, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе «Самбо-70». Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в свой единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика — она мне нравилась и легко давалась», — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Кроме того, она поблагодарила сотрудников учебного заведения за понимание и помощь в те моменты, когда ей приходилось совмещать занятия и соревновательный процесс. Тёплые слова Медведевой не остались без внимания генерального директора «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Мы всегда с огромным уважением относились к её работоспособности и целеустремлённости. Женя — пример для всех ребят, у которых начался сегодня учебный год. Учёба требует самоотдачи, но оно того стоит — без хорошего образования в нашем мире никуда», — ответил бывшей ученице Лайшев.

Планы Туктамышевой и загадка Коляды

7 и 8 сентября в московских «Лужниках» пройдут контрольные прокаты, на которых представители сборной России продемонстрируют свою готовность к новому сезону. С этой целью из Канады в столицу вернулась и Медведева. В перерывах между тренировками под руководством тренера Елены Буяновой она прогулялась по городу, а также посетила концерт популярной исполнительницы Билли Айлиш.

«Мне понравилось, как реагировал зал. Я была выше, чем танцевальный партер. Мы наслаждались музыкой и наблюдали за стоящими там людьми. Старалась оторваться как могла. Творилось безумие. Главное было насладиться музыкой и зарядиться энергией. Я сама себе завидую», — призналась Медведева в интервью Sport24.

О занятиях фигуристка тоже не забывает. Она по-прежнему работает над четверным сальховом, который собирается включить в свою новую программу.

«Давайте всё-таки не будем забывать, что я учу новый прыжок всего полтора месяца. Хорошие попытки четверного у меня случаются, то есть я сама понимаю по ощущениям, что элемент абсолютно реален. Я вообще не тот человек, кто бежит показывать окружающим работу, сделанную только наполовину. Но такая цель у меня есть», — цитирует Медведеву РИА Новости.

В целом россиянка осталась довольна межсезоньем. Она рассказала, что ей удалось укрепить корпус и нарастить мышечную массу.

«Когда в верхней части живота появились кубики, это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну а потом всё пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее. Соответственно, всё это добавляло мотивации работать над собой дальше», — пояснила Медведева.

Для участия в контрольных прокатах в Москву из Санкт-Петербурга прибыла и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. На своей странице в социальных сетях она поделилась планами на сезон-2019/20 и намекнула на новый проект.

«Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом, приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу вне льда. Прежде всего успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева.

Начало сентября — время, когда фигуристы традиционно подводят итоги межсезонья. От коллег по сборной России не отстала и танцевальная пара Бетина Попова — Сергей Мозгов. По словам фигуристов, перед ними не стоит задача выйти на пик формы к самому началу сезона, так как главные старты ожидают их значительно позже.

«Сейчас главное — работать и работать. После контрольных прокатов кто-то скажет, что мы в недостаточно хорошей форме? Так это скажут про всех. У всех разные планы на сезон. Прокаты — это больше в помощь нам, для проверки. Потренируемся ещё неделю и будем к ним готовы на все 100%», — приводит слова Поповой «Спорт-Экспресс».

При этом в межсезонье у пары возникли серьёзные проблемы, так как Мозгову пришлось перенести два хирургических вмешательства.

«У меня было две операции, одна — сразу после Универсиады, вторая — по медицинским показаниям. После первой пришлось пропустить два месяца, после второй — чуть меньше месяца», — добавил Сергей.

Если Туктамышева заинтриговала поклонников информацией о стороннем проекте, то серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда не стал раскрывать подробностей, касающихся его новых программ. Он отметил, что остался доволен проделанной работой, и выразил надежду, что болельщикам они тоже придутся по душе.

«Думаю, что всем и так будет понятно, когда буду катать, о чём они. По крайней мере надеюсь, что зрители поймут, что я хочу донести до них. Какие изменения в программах? Пусть будет небольшая интрига. В них появилось что-то, чего не было раньше. Что конкретно, назвать, наверное, не смогу. Отношение к самим номерам поменялось, моё восприятие и видение музыки, прыжков — всего, что в них есть», — цитирует Коляду пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Травма Турсынбаевой и уход наставницы

Однако не всем фигуристам удастся начать сезон на позитивной ноте. Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, занимающаяся в группе Тутберидзе, получила серьёзную травму. Сроки восстановления на данный момент неизвестны, затруднение вызывает и отсутствие соответствующего лечения.

«Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадёт, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала мама вице-чемпионки мира 2019 года Падишахан Султаналиева.

Для группы Тутберидзе окончание межсезонья омрачила ещё одна печальная новость. На 71-м году жизни скончалась Людмила Шалашова — хореограф, бывшая балерина Большого театра и мама тренера Даниила Глейхенгауза.

«Людмила Борисовна всегда учила меня, как вживаться в образ и правильно передавать его через хореографию. Мы вместе просматривали оперы и балеты, изучая новые образы, она делилась своим бесценным опытом. Она олицетворяла искусство балета. В олимпийский сезон оказывала мне неимоверную поддержку! Спасибо вам огромное, вы всегда будете жить в моём сердце и в моих программах», — прокомментировала смерть наставницы Загитова.