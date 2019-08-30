Ушла из жизни мать хореографа Глейхенгауза, работавшая в группе Тутберидзе
- РИА Новости
«Ещё вчера она была на катке, работала. Приносим свои глубочайшие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в такое тяжёлое время твои друзья и коллеги вместе с тобой. В наших сердцах мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне», — гласит сообщение группы Тутберидзе в Instagram.
Людмила Шалашова является матерью Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.