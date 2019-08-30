Ушла из жизни мать хореографа Глейхенгауза, работавшая в группе Тутберидзе

Ушла из жизни хореограф, балерина Большого театра Людмила Шалашова, которая работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Ещё вчера она была на катке, работала. Приносим свои глубочайшие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в такое тяжёлое время твои друзья и коллеги вместе с тобой. В наших сердцах мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне», — гласит сообщение группы Тутберидзе в Instagram.

Людмила Шалашова является матерью Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.