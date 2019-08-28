Изменения в программе Туктамышевой, настрой Самодуровой и возможные реформы ISU: что обсуждают в мире фигурного катания

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева планирует внести изменения в свои выступления в предстоящем сезоне. Так, в произвольную программу будут включены два двойных акселя. Победительница континентального первенства 2019 года Софья Самодурова пообещала сделать всё возможное, чтобы пробиться в национальную команду. Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что организация готовит целый ряд реформ, обсуждение которых состоится в 2020 году. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Усиление программы Туктамышевой и планы Самодуровой

Российские фигуристы готовятся к сезону-2019/20, который для многих из них стартует уже в сентябре с турниров серии «Челленджер». Они продолжают отрабатывать новые номера, а также делятся планами на предстоящие выступления.

Так, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что намерена включить два двойных акселя в произвольную программу. Эта идея появилась у неё ещё в преддверии чемпионата мира 2019 года.

«Когда на тренировке я первый раз совершила два прыжка, поняла, что это реально. Раньше было тяжеловато, но в хороших кондициях в конце прошлого сезона смогла это сделать, и в июле у меня тоже получалось. Я поставила цель добавить два прыжка. С учётом нынешней технической составляющей женского фигурного катания нужно идти на опережение», — приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В нынешнем сезоне россиянка впервые начала сотрудничать с канадским тренером Ше-Линн Бурн, известной по своей работе с призёрами Олимпийских игр Юдзуру Ханю и Сёмой Уно. Фигуристка подчеркнула, что поначалу ей было сложно, однако затем она поняла, что именно её методики позволят ей выйти на новый уровень.

«Когда только начала работать с Ше-Линн, сочла себя бездарной фигуристкой. Человек привыкает к определённому стилю работы, а здесь очень много несвойственного мне, у меня реально появились компоненты. Знала, что у меня есть шаги, но эта программа реально соответствует уровню тех спортсменов, которые выигрывают чемпионаты мира», — добавила она.

Ещё одна ученица Алексея Мишина, Софья Самодурова, также поделилась своими планами на предстоящий сезон. Она призналась, что подготовка к нему далась ей непросто, однако это никак не повлияло на её настрой.

«Понимала, что раньше от Софьи Самодуровой многого не ждали. Сейчас к чемпионке Европы совсем другое отношение и совсем другие требования. Готова бороться и зубами выгрызать место в сборной. Мне кажется, что научилась справляться и с психологическим давлением. Это доказало континентальное первенство. Я ведь всего один сезон выступала на взрослых соревнованиях», — цитирует Самодурову «Спорт уик-энд».

Новая программа Константиновой и признание Столбовой

Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года в Красноярске Станислава Константинова приняла участие в мультиспортивном фестивале Aurora Games, проходившем в американском Олбани. Там она продемонстрировала новую короткую программу, в рамках которой чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Кроме того, россиянка получила высший балл за произвольную программу.

Первым официальным соревнованием в сезоне-2019/20 для Константиновой станет турнир Nepela Memorial, который пройдёт в конце сентября в словацкой Братиславе. Кроме того, там выступят Мария Сотскова, Александра Трусова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, а также танцевальные пары Софья Евдокимова — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Над усилением программы работает и серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев. Он подчеркнул, что лишь это позволит ему составить достойную конкуренцию соперникам.

«Короткая программа у нас олимпийского типа: лутц — тулуп, тулуп и аксель. В произвольной обычно происходят какие-то корректировки, но на данный момент накатываем с тремя четверными прыжками — лутц и два тулупа. Естественно, аксель и другие тройные прыжки. Мне очень хочется показать тот набор четверных, которым я владею, и ещё добавить сальхов — это самое идеальное», — заявил Алиев.

В скором времени состоится дебют пары Ксения Столбова — Андрей Новосёлов, сформировавшейся в прошлом году, однако полностью пропустившей сезон. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 призналась, что ей тяжело далось решение продолжить карьеру после ухода предыдущего партнёра Фёдора Климова, но в этом ей помогла тренер Татьяна Тарасова.

«Я ведь реально полтора года назад не имела ни малейшего представления, как мне дальше жить и что делать. И совершенно спонтанно рядом вдруг появились Тарасова и Николай Морозов. Татьяна Анатольевна, собственно, мне и сказала, что я не имею права уходить. И я ей поверила, хотя точно не рассчитывала на то, что эти же слова повторит Коля. И встанет рядом. Хотя не так давно он признался, что очень долго не верил, что из нашей совместной затеи что-то получится», — рассказала Столбова в интервью РИА Новости.

В свою очередь, Новосёлов добавил, что ему было непривычно работать со Столбовой, так как она демонстрировала более высокий уровень катания, чем он.

«С такими партнёршами я никогда в жизни не катался и поначалу вообще за Ксюшей не успевал. Ни в перебежках, ни на элементах. Временами это было унизительно, но это же добавляло мотивации. Каждая минута тренировки была вызовом: смогу или нет? Пару месяцев я постоянно догонял. И сейчас бывает, что в чём-то отстаю от того уровня, который задаёт Ксюша, но мотивация от этого продолжает становиться только сильнее», — отметил фигурист.

Успехи юниоров и реформы ISU

Российские юниоры успешно дебютировали на первом в сезоне-2019/20 этапе Гран-при, который состоялся во Франции. После триумфа Камилы Валиевой в одиночном катании в танцах на льду победу одержали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. При этом третье место осталось за их соотечественниками Екатериной Каташинской и Александром Васьковичем. В мужском турнире бронзовую медаль завоевал Андрей Кутовой.

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Между тем стало известно, что в скором времени фигурное катание ждут кардинальные перемены. По словам президента Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Лакерника, короткая и произвольная программы могут быть изменены на техническую и артистическую соответственно. Во втором случае сложность будет иметь меньшее значение, однако судьи будут ставить оценки по тому же принципу, что и раньше. Обсуждение реформ состоится на конгрессе организации в июне 2020 года.

Комментируя потенциальные изменения, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев признался, что пока не понимает, зачем они нужны.

«Я не пойму, что может собой представлять артистическая программа — спектакль на льду? Если говорить о парном катании, то это и так очень сложная и консервативная дисциплина, изменения в которой происходят очень медленно. Если облегчить фигуристам задачу по парным элементам, тогда мы приблизимся к танцам, а критерии какими будут? К тому же у нас и так произвольная программа сокращена до предела, нет времени на растанцовки, хореографические миниатюры», — отметил Дмитриев.