Туктамышева объяснила, почему включила два тройных акселя в произвольную программу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как было принято решение о включении в её произвольную программу двух тройных акселей.

«В прошлом сезоне, когда мы готовились к чемпионату мира, уже появилась идея сделать два тройных акселя в произвольной программе. Но решили, что лучше откатать чисто, хотя начали тренировать», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она отметила, что поставила перед собой цель — выполнять два прыжка.

«С учётом нынешней технической составляющей нашего женского фигурного катания нужно идти на опережение. Мне самой даже интересно посмотреть, смогу или нет. Хочу почувствовать свои возможности, узнать, каково это», — добавила 22-летняя фигуристка.

Новый сезон Туктамышева начнёт на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который состоится в итальянском Бергамо 13—15 сентября.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон.