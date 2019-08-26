Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что сменила музыкальное сопровождение в своей короткой программе на сезон-2019/20.
Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон
  • РИА Новости

«Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку Drumming Song. Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для того, кто уже давно в фигурном катании», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она отметила, что в итоге было решено использовать композицию Oblivion Астора Пьяццоллы.

«Первый вариант был очень крутой, насыщенный. В новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо, но по той программе было видно, что её ставил один из лучших постановщиков на сегодняшний день. Программа была насыщенной, но она полностью осталась — просто изменили музыку», — пояснила фигуристка.

Новый сезон Туктамышева начнёт на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который состоится в итальянском Бергамо 13—15 сентября.

Ранее сообщалось, что Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

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