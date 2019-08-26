Столбова рассказала, как проходит её подготовка к новому сезону с Новосёловым

Российская фигуристка Ксения Столбова рассказала о подготовке к предстоящему сезону с новым партнёром Андреем Новосёловым.

«Начать заново скатываться с кем-то в 26 лет — это совсем не то, что в 16 или 18. Это иная притирка, скатка, иное поведение, общение, всё воспринимается по-другому. Но, во-первых, я изначально понимала, на что иду. Во-вторых, мы с Андреем не в том возрасте, чтобы устраивать какие-то разборки или перетягивание каната — на это просто нет времени. К тому же цели и задачи у нас абсолютно одинаковы». — приводит слова Столбовой РИА Новости.

Она отметила, что перерыв в соревновательной деятельности пошёл ей на пользу и за прошедший год они с Новосёловым работали по определённому плану, готовясь к предстоящим прокатам.

«Недостатка в спарринге у нас в этом году не было. Когда катались в Перми, постоянно чувствовали определённое давление со стороны молодых пар. Мы уже пытаемся воспроизводить соревновательный формат в тренировках. Пытаемся понять, нужно ли нам, условно говоря, стартовать каждую неделю, или в этом нет необходимости. Здесь ведь важно не то, хотим мы соревноваться или нет. Нужно понять, как в соревновательном режиме будет работать организм, сколько времени придётся отводить на восстановление», — добавила 27-летняя фигуристка.

Столбова выступала в паре с Фёдором Климовым с 2009 года. Летом 2018 года стало известно, что они завершили сотрудничество. Её новым партнёром стал Новосёлов, прежде выступавший за Францию, и весь прошлый сезон сформированный дуэт пропустил из-за карантина, связанного со сменой спортивного гражданства партнёра.

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