Самодурова рассказала о подготовке к новому сезону

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, как проходит её подготовка к сезону-2019/20.

«Только набираю форму и вхожу в сезон. Конечно, постараюсь выступать стабильно на каждых соревнованиях, но усложнять программы нужно. Начала учить тройной аксель, хотя говорить о том, что он отшлифован до автоматизма, рано», — приводит слова Самодуровой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что пока рано говорить о формировании её личного, фирменного стиля, поскольку она провела на взрослом уровне всего один сезон.

«Посмотрим, что будет в нынешнем. Мне нравится высказывание Елизаветы Туктамышевой: кататься нужно в стиле, который тебе идёт», — добавила 17-летняя фигуристка.

В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы, завоевала бронзу на командном чемпионате мира, а также записала в свой актив второе и третье места на этапах серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон.