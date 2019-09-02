Туктамышева — о целях на новый сезон: просто получать удовольствие и кайфовать
- РИА Новости
«Цели на новый сезон — просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом, приходит и результат. Безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, однако об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева в Instagram.
В прошлом сезоне 22-летняя фигуристка заняла второе место на Кубке России и не участвовала в чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.