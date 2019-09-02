Туктамышева — о целях на новый сезон: просто получать удовольствие и кайфовать

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что если получать удовольствие от катания, то результат придёт сам собой.
Туктамышева — о целях на новый сезон: просто получать удовольствие и кайфовать
  • РИА Новости

«Цели на новый сезон — просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом, приходит и результат. Безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить четвёртый курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, однако об этом расскажу чуть позже», — написала Туктамышева в Instagram.

В прошлом сезоне 22-летняя фигуристка заняла второе место на Кубке России и не участвовала в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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