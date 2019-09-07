Загитова удивлена количеством болельщиков на контрольных прокатах сборной России
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«Всегда знаю, что меня будут тепло встречать, что всегда большое количество моих болельщиков, которым очень благодарна за поддержку. Но чтобы их было настолько много! По-моему, это первый раз было», — сказала Загитова в комментарии Первому каналу.
Также фигуристка добавила, что к контрольным прокатам готовится с не меньшей ответственностью, чем к официальным выступлениям.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ему нравится, что поклонники переживают за Медведеву.