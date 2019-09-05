Позднякову нравится, что поклонники переживают за Медведеву

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на подготовку фигуристки Евгении Медведевой не повлияет её назначение на роль посла сборной России на Олимпиаде в Токио.
Позднякову нравится, что поклонники переживают за Медведеву
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«То, что поклонники волнуются за предмет своего обожания, — это очень хорошо, мне нравится эта история. Но должен сказать, что, прежде чем принять такое предложение от ОКР, Евгения консультировалась со своим тренерским штабом, с Федерацией фигурного катания. Все их интересы были учтены с оглядкой на подготовку к спортивному сезону. Исполнение обязанностей посла на Олимпийских играх в Токио не помешает Медведевой готовиться», — сказал Поздняков в интервью RT.

27 августа Медведева была назначена послом сборной России на Олимпиаде в Токио и поедет с командой в Японию.

Ранее фигуристка поздравила Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open.

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