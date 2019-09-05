Позднякову нравится, что поклонники переживают за Медведеву

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на подготовку фигуристки Евгении Медведевой не повлияет её назначение на роль посла сборной России на Олимпиаде в Токио.

«То, что поклонники волнуются за предмет своего обожания, — это очень хорошо, мне нравится эта история. Но должен сказать, что, прежде чем принять такое предложение от ОКР, Евгения консультировалась со своим тренерским штабом, с Федерацией фигурного катания. Все их интересы были учтены с оглядкой на подготовку к спортивному сезону. Исполнение обязанностей посла на Олимпийских играх в Токио не помешает Медведевой готовиться», — сказал Поздняков в интервью RT.

27 августа Медведева была назначена послом сборной России на Олимпиаде в Токио и поедет с командой в Японию.

Ранее фигуристка поздравила Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open.