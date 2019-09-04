Медведева поздравила Медведева с выходом в полуфинал US Open
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«Поздравляю с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио», — написала Медведева в сториз в своём Instagram.
Медведев в четырёх сетах взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Медведев высказал мнение о своих последних результатах.