Медведев: я удивлён тем, как сложились последние четыре недели

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказал мнение о своих последних результатах.

«Я удивлён, я удивлён. Я всю жизнь работал ради этого, особенно последние два с половиной года. Я двигался шаг за шагом. Я улучшал своё положение в рейтинге. Но всё равно я удивлён тем, как сложились последние четыре недели. Так много противоречий, я удивлён. Но я работал и мечтал о таких результатах. Я сумел добиться части того, о чём мечтал. Что касается игры, то важную роль сыграли тактика и стабильность. У меня много сильных сторон», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Последним на данный момент поражением Медведева является проигрыш австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне.

23-летний россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился ожиданиями от матча с Димитровым в полуфинале US Open.