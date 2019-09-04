Медведев поделился ожиданиями от матча с Димитровым в полуфинале US Open

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с болгарином Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Я очень рад за Григора. Он вновь набирает форму. Перед началом турнира он, кажется, занимал 78-ю строчку в рейтинге. Конечно, теперь он поднимется. Я видел несколько его матчей здесь. Он играл невероятно. Проиграл ли он хоть один сет до четвертьфинала? Я не уверен. Мы все знаем, на что он способен, когда играет так, как может», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Димитровым, в пяти сетах обыгравшим швейцарца Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open.