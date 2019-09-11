Орсер высказал мнение о контрольных прокатах Медведевой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер высказал мнение о выступлениях своей подопечной на контрольных прокатах сборной России.

«Безусловно, не лучшие её прокаты. Но в целом всё прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Он отметил, что его подопечная находится в хороших физических кондициях.

«Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять ещё можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при нелучшем прокате её катание выглядит хорошо. Те ошибки, которые есть сейчас, можно исправить. Всё в порядке», — добавил специалист.

Медведева начнёт сезон с выступления на турнире в Канаде, который пройдёт 12—14 сентября.

Ранее Медведева рассказала о проделанной работе над своим телом в летнее межсезонье.