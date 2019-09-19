Загитова призналась, что боялась подойти к Тутберидзе при первой встрече

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о первой встрече со своим будущим тренером — Этери Тутберидзе.
Загитова призналась, что боялась подойти к Тутберидзе при первой встрече
  • РИА Новости

«С Этери Георгиевной я сфотографировалась, кажется, в Йошкар-Оле. Я увидела её, но боялась подойти, не стану скрывать этого. Тогда для меня наиболее важным было поздороваться, чтобы она ответила. Мы тогда ещё сфотографировались. Я хотела попасть к ней в группу», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Под руководством Этери Тутберидзе 17-летняя фигуристка стала чемпионом мира и Европы, а также завоевала золотую олимпийскую медаль.

Ранее Туктамышева рассказала, какой четверной прыжок планирует выучить в предстоящем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить