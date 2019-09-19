Загитова призналась, что боялась подойти к Тутберидзе при первой встрече

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о первой встрече со своим будущим тренером — Этери Тутберидзе.

«С Этери Георгиевной я сфотографировалась, кажется, в Йошкар-Оле. Я увидела её, но боялась подойти, не стану скрывать этого. Тогда для меня наиболее важным было поздороваться, чтобы она ответила. Мы тогда ещё сфотографировались. Я хотела попасть к ней в группу», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Под руководством Этери Тутберидзе 17-летняя фигуристка стала чемпионом мира и Европы, а также завоевала золотую олимпийскую медаль.

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