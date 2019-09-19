Туктамышева рассказал, какой четверной прыжок планирует выучить в предстоящем сезоне

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какой из четверных прыжков хочет разучить по ходу текущего сезона.
Туктамышева рассказал, какой четверной прыжок планирует выучить в предстоящем сезоне
  • РИА Новости

«Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит. Прыжок практически докручиваю и выезжаю. Скорее, нужно психологически настроиться на длительную группировку в новом прыжке, если я это почувствую, то, мне кажется, всё получится. Планирую выучить в этом сезоне», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Туктамышева прокомментировала своё выступление на первом турнире в сезоне — Lombardia Trophy.

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