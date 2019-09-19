Фигуристка Туктамышева прокомментировала своё выступление на первом турнире в сезоне
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
«После турнира не было радости и удовлетворения, так как я заняла второе место. Немножко отравилась перед произвольной программой, и выступать было не очень комфортно, была слабость. К сожалению, это было заметно», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».
Он отметила, что, просмотрев позже свой прокат, поняла, что это выступление получилось не таким зажигательным, как на контрольных прокатах в Москве.
«Но я довольна тем, что справилась, хотя эмоции были не самыми яркими», — добавила 22-летняя россиянка.
По итогам двух прокатов Туктамышева, лидировавшая после короткой программы, заняла второе место с результатом 214,38 балла.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев стал вторым на турнире Lombardia Trophy в Италии.