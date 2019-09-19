Фигуристка Туктамышева прокомментировала своё выступление на первом турнире в сезоне

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
Фигуристка Туктамышева прокомментировала своё выступление на первом турнире в сезоне
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«После турнира не было радости и удовлетворения, так как я заняла второе место. Немножко отравилась перед произвольной программой, и выступать было не очень комфортно, была слабость. К сожалению, это было заметно», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Он отметила, что, просмотрев позже свой прокат, поняла, что это выступление получилось не таким зажигательным, как на контрольных прокатах в Москве.

«Но я довольна тем, что справилась, хотя эмоции были не самыми яркими», — добавила 22-летняя россиянка.

По итогам двух прокатов Туктамышева, лидировавшая после короткой программы, заняла второе место с результатом 214,38 балла.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев стал вторым на турнире Lombardia Trophy в Италии.

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