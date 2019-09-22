«Вышла и сделала то, что умеет»: Ягудин о дебюте Трусовой, новом рекорде и шансах на новый четверной прыжок

Александра Трусова, впервые в истории женского фигурного катания исполнившая три четверных прыжка, может усилить свою программу ещё одним элементом аналогичной сложности. Такое мнение в интервью RT высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он заявил, что не удивлён уверенному старту 15-летней спортсменки во взрослых соревнованиях, при этом отметил, что в некоторых компонентах она по-прежнему проигрывает более опытным Загитовой и Медведевой.

— Александра Трусова уже давно показывает четверные прыжки. Она уже радовала зрителей их уверенным исполнением на открытых прокатах, теперь же они принесли ей два мировых рекорда на первом взрослом турнире. Не сомневались, что именно таким будет её дебют?

— Безусловно. Нет никакого удивления. К тому, что Саша так начнёт свою взрослую карьеру, были все предпосылки. Говорить о сенсации можно было бы только в том случае, если бы мы не знали, что Трусова умеет чисто прыгать четверные, а так всё очень закономерно. Мы видели, как она готова к сезону, ещё во время контрольных прокатов, так что на соревнованиях просто вышла и сделала то, что может и умеет. Аплодирую Саше!

— Большим событием был бы всего один прыжок, но Трусова трижды исполнила четверные в дебютной произвольной программе. С каким достижением из мира спорта можно это сравнить?

— Ну это уже рекорд. Впервые в истории женского фигурного катания был исполнен такой набор прыжков. А вот сравнивать её достижения с другими я бы не стал. Не вижу в этом логики и смысла. Миллиард лет назад Панин-Коломенкин прыгнул один прыжок, и это было сенсацией. Сейчас спортсмены крутят по четыре, и на это все смотрят с пониманием. Каждой эпохе — свои герои.

— Выходит, мы стали свидетелями зарождения нового этапа в мировом фигурном катании?

— Время покажет. Но не могу не заострить внимание на другом. На том, какие талантливые дети работают у Этери Тутберидзе. Безотносительно к Трусовой есть ещё Алёна Косторная, Алина Загитова и многие другие. Все эти девочки, так же как и Саша, будут радовать нас своим катанием. И не стоит удивляться их успехам: они шли к этому планомерно.

— Давайте вернёмся к дебюту и рекорду Трусовой. Насколько целесообразно начинать сезон таким прорывом? Ведь впереди много знаковых стартов, а уже сейчас она переживает огромные физические нагрузки, нарабатывая прыжки.

— Был в этом смысл или нет, мы узнаем по итогам сезона. Но все спортсмены разные. К примеру, Татьяна Анатольевна Тарасова рассказывала мне, как готовила Илью Кулика. Ему нужно было давать минимальную нагрузку и точечно подводить к конкретным соревнованиям. Я же другой. Мне нравилось соревноваться. Всегда просил Тарасову давать мне максимальное количество прокатов и выставлять на все соревнования.

— Думаете, Трусова по спортивной ментальности близка к вашему типу характера?

— Точно знаю, что в группе Тутберидзе одинаковые требования ко всем ученикам. Они всегда выполняют свой максимум. Вне зависимости от формы и усталости. Положительные итоги этой напряжённой работы мы видим на турнирах. Это и отличает её воспитанников от других. Для тех, кто целенаправленно готовится к старту, такой прокат, как был у Саши, — это достижение из ряда вон… Для неё самой — по сути, рядовое событие просто потому, что она выполняет весь этот набор прыжков на тренировках.

— Вам такая философия близка?

— Несомненно. И пусть кто-то посчитает меня чересчур жестоким и требовательным. Да, это фабрика, но она выращивает фигуристов, которые становятся гордостью страны. Очень хочется, чтобы и мальчики из группы Этери подтянулись к девчонкам.

«Саша может расти и дальше»

— В чём ещё может прибавлять Трусова, или ей можно остановиться, пытаться сохранить текущий уровень и целостность программ?

— У неё колоссально высокий прыжок, а её возраст и комплекция позволяют выучить ещё как минимум один четверной. На данный момент она владеет одним из сложнейших в своём исполнении элементов. Это лутц. Прыжок с заднего хода, при котором никак не сэкономишь силы на толчке, так что спортсмен крутит в максимальную силу. С этим Саша уже справляется, так что может расти и дальше. Впрочем, как и Косторная, и Щербакова.

— Безотносительно к четверным прыжкам как можно оценить катание Трусовой и её программы? По компонентам она получает чуть больше восьми баллов. Это заслуженно, или её ещё судят как вчерашнюю юниорку?

— Да, пока судят с осторожностью. Но так было всегда. Судьи должны привыкнуть к ней, присмотреться, проникнуться её творчеством. Но как бы там ни было, сложно ставить на одну планку эмоциональное состояние взрослых девушек и совсем молодых девчонок. Юниорки, может быть, пока уступают именно во взрослом катании той же Алине Загитовой, Жене Медведевой и Лизе Туктамышевой. Но пройдёт один сезон, и эта разница нивелируется.

— Четверные прыжки в своём арсенале имеют Анна Щербакова, Трусова, Элизабет Турсынбаева. Не пора ли разрешить их исполнение в короткой программе?

— Всё идёт к тому, что их начнут прыгать ещё больше девчонок, так что не исключено, что такой вопрос будет поднят на высоком уровне. Думаю, со временем четверные внесут в реестр короткой программы.

— Слышали, что Трусова планирует усложнить короткую программу тройным акселем? Насколько вам это кажется перспективным?

— Очень не люблю слово «перспектива». Так и я могу поехать на Олимпиаду, но, пожалуй, моим потолком там будет сбор цветов, которые болельщики будут кидать любимым фигуристам. Это реальность. А предполагать можно всё что угодно. Не в моих правилах судить о форме спортсмена по прокатам и предсезонным стартам. Главный фактор — это результат на крупных соревнованиях. Давайте наберёмся терпения, ждать осталось совсем недолго.

— И всё же что ждёт Трусову в этом сезоне? Сможет ли она, как Алина Загитова с Евгенией Медведевой, выиграть всё в свой дебютный сезон?

— Задатки для этого у неё есть. Но такими же шансами располагают и её основные конкурентки. В фигурном катании важную роль играют мелочи. Любая помарка может стоить титула. К тому же лёд слишком скользкий: поскользнись один раз — и сезон уже можно считать неудачным.