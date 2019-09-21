Два мировых рекорда и три четверных прыжка: фигуристка Трусова одержала победу на своём первом взрослом турнире

Российская фигуристка Александра Трусова сверхуспешно выступила на своём первом взрослом международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы (Nepela Memorial) в Братиславе. В произвольной программе под музыку из «Игры престолов» она чисто исполнила три четверных прыжка, став первой спортсменкой, которой удалось это сделать. Также Трусова побила два мировых рекорда, которые ранее принадлежали Алине Загитовой. На тех же соревнованиях среди мужчин победу одержал Дмитрий Алиев, набравший в короткой программе больше 100 баллов.

Мировые рекорды Трусовой

Одно из главных ожиданий от нового сезона для любителей фигурного катания было связано с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой. Вот уже третий год она смело исполняет самые сложные элементы в женском катании — четверные прыжки, причём сразу и тулуп, и лутц. Всё это время 15-летняя фигуристка демонстрировала своё умение либо на юношеских соревнованиях, либо на чемпионате России, но с этого сезона она может выступать на взрослом уровне.

На открытых прокатах в Москве Трусова подтвердила, что четверные прыжки у неё получаются всё так же легко и непринуждённо, после чего ей можно было отправляться на свои дебютные соревнования. Ученица Этери Тутберидзе выбрала для этого Мемориал Ондрея Непелы в Словакии, на который также приехали Станислава Константинова, Мария Сотскова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и почти вся танцевальная сборная России.

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Короткая программа в исполнении Трусовой под музыку из «Пер Гюнта» оставила ощущение недосказанности — четверные прыжки в ней было нельзя исполнять по правилам Международного союза конькобежцев. Но и без них фигуристка выдала максимум в техническом плане, чисто исполнив каскад лутц — риттбергер во второй половине. Заодно, так же как и Анна Щербакова, она показала трюк со сменой платья во время вращения. Судьи, правда, не стали выделять Трусову на фоне остальных взрослых участниц в плане компонентов, и она получила 74,91 балла — примерно столько же, сколько и за свои прошлогодние юниорские прокаты.

Зато в произвольной программе Трусова в образе героини «Игры престолов» была неудержима. Четверной лутц, четверной тулуп в каскаде и ещё один в соло более чем через минуту после первого шага на льду — таким убийственным для соперниц получилось начало проката. Абсолютно идеальным прокат всё-таки не получился. Усталость рано или поздно должна была сказаться на организме 15-летней спортсменки, и она сдвоила риттбергер в каскаде, хотя и смогла потом исполнить остальные прыжки вместе с кантилевером.

Судьи в любом случае не могли не выставить рекордные оценки, и вопрос был только в том, как сильно Трусова перепишет достижения своей подруги Алины Загитовой, которая пока не начинала соревновательный сезон. Отрыв недавней юниорки получился минимальным, но всё-таки был зафиксирован. Она заработала 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла по сумме двух дней. На первом же взрослом старте уроженка Рязани побила два мировых рекорда, причём с явной перспективой заработать ещё больше на других стартах, когда судьи уже будут знать её лучше.

Если сравнивать эти результаты с тем, что показывали другие девушки неделей ранее, то очевидно, что Трусова одержала бы над ними убедительную победу. Рика Кихира со своим тройным акселем успела заработать 224,16 балла, а Анна Щербакова благодаря четверному лутцу была лидером сезона в произвольной программе со 150,47 балла.

У остальных же россиянок начало сезона не заладилось. И Константинова, которой в короткой программе сначала включили не ту музыку, и Сотскова падали так часто, что о борьбе ни с Трусовой, ни с другими фигуристками речи не шло. Достаточно сказать, что их суммарные оценки оказались ниже, чем результат Трусовой за один только произвольный прокат.

Медленное возвращение мужчин

Мемориал Ондрея Непелы также стал смотром для двух вице-чемпионов Европы из России — Дмитрия Алиева и Александра Самарина. Правда, ученика Евгения Рукавицына болельщики уже видели на Lombardia Trophy, так что его выступление в Словакии было с чем сравнить.

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Поначалу казалось, что Алиев смог сделать над собой усилие и забыть о неудачном прошлом сезоне, который выбил его из колеи. Короткую программу на тему рок-оперы «Моцарт» он начал с блестящего исполнения четверного лутца, да ещё и в каскаде с тройным тулупом — немногие в мире стабильно исполняют этот прыжок даже в соло. На кураже Алиев выполнил и четверной тулуп, хотя одному из судей захотелось за него поставить отрицательную оценку. Оценка за короткий прокат у 20-летнего россиянина составила 101,49 балла — больше по новым правилам набирали только Юдзуру Ханю, Сёма Уно и Натан Чен, а в этом сезоне пока не набрал никто.

Но повторить свой успех в произвольной программе Алиеву не удалось. Вместо четверного лутца уже получился тройной, а оба тулупа закончились приземлениями на что угодно, только не на ноги. Вдобавок тройной аксель оказался недокрученным, а несвойственная Алиеву программа под рок-обработку The Sound of Silence оставила двоякое впечатление.

За прокат россиянин набрал меньше очков, чем чемпион Универсиады Маттео Риццо, но сохранил лидерство по сумме баллов, а к результату, показанному в Италии, прибавил почти шесть баллов — 255,32. В целом яркие проблески, продемонстрированные Алиевым, перевесили ошибки, которые можно списать на начало сезона, что оставляет надежду на его возвращение на былой уровень.

Для прошлогоднего лидера сборной России Самарина такой уровень пока недостижим. В короткой программе ему не удалось чисто приземлить ни лутц, ни флип в четыре оборота. Произвольная хотя и началось с одной удачной попытки, но дальше судьи не были настроены высоко оценивать какой-либо элемент после «бабочки» на лутце и падения на акселе. Возвращение Самарина на лёд было оценено в 218,45 балла — это гораздо ниже, чем результаты нескольких российских юниоров на состязаниях в этом сезоне.