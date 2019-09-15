Четверной лутц Щербаковой и второе место Туктамышевой: как прошли женские соревнования на Lombardia Trophy

Чемпионка России Анна Щербакова выиграла свои первые взрослые соревнования на международном уровне. Она победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо. 15-летняя фигуристка первой в истории на таком уровне исполнила четверной лутц и набрала в сумме 218,20 балла. Второе место с 214,38 балла заняла Елизавета Туктамышева, которая трижды приземлила тройной аксель, но в двух попытках получила отрицательную оценку. Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова стала лишь шестой, получив только 179,65 балла.

Расписание первых турниров устроено довольно удобно для заядлых любителей фигурного катания. Ночью можно увидеть, как сражаются друг с другом Евгения Медведева и Рика Кихира, а днём наблюдать за прокатами Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой, а также за дебютом на взрослом уровне чемпионки России Анны Щербаковой. Все трое в эти дни выступали в Италии на турнире Lombardia Trophy, который является этапом серии «Челленджер».

Участниц этих соревнований из России объединяло ещё то, что все они ещё недавно выступали при полных трибунах «Лужников» на открытых прокатах сборной. Хотя оценки там не выставлялись, из этой троицы неформальным победителем вышла опытная Туктамышева. Она трижды чисто исполнила тройной аксель, хотя даже одна удачная попытка является для фигуристки успехом. Щербакова пыталась ответить четверным лутцем, но упала. Самодурова же довольно редко для себя самой радовала чистыми прыжками.

Также по теме Серебряный старт: Медведева проиграла Кихире на первом турнире в сезоне-2019/20 Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на своём первом официальном старте в новом сезоне. 19-летняя спортсменка заняла...

Но всё-таки делать выводы по этим стартам было рано. Смогла же Медведева собраться и довольно успешно выступить на Autumn International Classic, хотя ей пришлось гораздо дольше лететь из Москвы до Канады. В Бергамо у трёх девушек, претендующих на попадание в сборную России, всё должно было начаться с чистого листа.

Первой на лёд в короткой программе вышла Туктамышева. Ожидавшийся в её исполнении тройной аксель не получился идеальным. Фигуристка после приземления продолжила по инерции крутиться и едва удержалась на ногах. Судьям это не понравилось, и прыжок ушёл в минус. Но для Туктамышевой гораздо более важным было то, что она успешно выполнила новый каскад флип — тулуп и финальный лутц. В итоге под новую песню Oblivion, выбор на которую пал буквально несколько дней назад, россиянка набрала 73,66 балла.

Почти сразу же после этого на лёд вышла действующая чемпионка России. Анна Щербакова выступила под саундтрек из «Парфюмера» и не смогла своей программой покорить судей. Они усмотрели у 15-летней фигуристки недокрут на риттбергере в каскаде с лутцем и позволили набрать чуть больше 30 баллов за компоненты. Реакция спортсменки и её хореографа Даниила Глейхенгауза, которые несколько минут ждали оценок, была красноречивой. Они едва поняли, почему прокат был оценён всего на 67,73 балла.

Между двумя россиянками в итоге смогла расположиться кореянка Ю Ён, которая известна тем, что ещё в возрасте 11 лет впервые выиграла чемпионат своей страны. Ю включила в свою программу тройной аксель, но набрала за него ещё меньше, чем Туктамышева. Самодурова к тому времени уже выступила и совсем разочаровала — чемпионка Европы набрала лишь 53,82 балла из-за падения на флипе и недокрученного тулупа.

Во второй день младшая ученица Алексея Мишина смогла собраться и выступила гораздо лучше под танго из мюзикла «Мулен Руж!» Однако судьи всё равно проявили принципиальность и наградили Самодурову оценкой 125,83 балла, которая не оставляла шансов на попадание в первую тройку. В прошлом сезоне она набирала так мало здесь же в Бергамо.

Из лидеров соревнований первой произвольную программу показала Ю Ён. Вновь она попыталась предъявить в качестве козыря тройной аксель, но теперь оступилась на приземлении и снова получила небольшой штраф. В остальном её прокат в техническом плане не уступал сверстницам, но художественное исполнение под музыку из мюзикла «Эвита» в исполнении Мадонны судей не порадовало. В сумме кореянка едва набрала больше 200 баллов.

Следующей на лёд вышла Анна Щербаковой, у которой тоже могли быть вопросы к судьям. Но все их претензии отпали, когда чемпионка страны исполнила четверной лутц. Это был первый случай, когда на взрослых соревнованиях был исполнен самый дорогой и самый сложный прыжок у женщин. До неё только Елизавете Турсынбаевой удавалось выполнить четверной сальхов.

Одним лутцем Щербакова не ограничилась — вся остальная её программа тоже была довольно сложной, с каскадом флип — риттбергер и ещё двум каскадами во второй половине программы, в которой фигуристку уже было не узнать. Перед тем, как перейти к «Жар-птице» Игоря Стравинского, Щербакова сменила прямо во время вращения цвет платья. В итоге она набрала за произвольную программу 150,47 балла, установив личный рекорд. Суммарная же оценка самой высокой за карьеру не стала — Щербакова на последнем чемпионате мира набирала больше, чем 218,20 балла.

У Туктамышевой был отличный шанс ответить на четверной лутц своими тройными акселями, один из которых она теперь исполняет в каскаде. Но в соревновательном режиме выполнить свои фирменные прыжки 22-летней фигуристке оказалось непросто. Вновь её раскрутило при приземлении, так что двойной каскад при желании можно было посчитать отдельным прыжком. Сольный аксель нареканий не вызвал, но и больших дивидендов с него Туктамышева не получила. Остальная часть под необычную версию Caravan прошла спокойно, но отыгрывать отставание от Щербаковой ей было нечем. Ученица Мишина даже немного уступила дебютантке в компонентах и в итоге набрала 140,72 балла за произвольную программу и 214,38 балла в сумме.

Редкие зрители на Lombardia Trophy стали свидетелями первой победы «детского сада Этери Тутберидзе». Теперь уже можно точно утверждать, что Щербакова со своим официально зарегистрированным четверным лутцем будет фавориткой нового сезона. Её переход на взрослый уровень, на котором она уже обыграла двух чемпионок Европы, состоялся.