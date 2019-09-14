Серебряный старт: Медведева проиграла Кихире на первом турнире в сезоне-2019/20

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила на своём первом официальном старте в новом сезоне. 19-летняя спортсменка заняла второе место на прошедшем в Канаде турнире Autumn Classic International. Избежав падений в обеих программах, Медведева заработала 217,43 балла, но уступила японке Рике Кихире, дважды чисто исполнившей тройной аксель. В женской части турнира Медведева и Кихира фактически боролись только друг с другом, поскольку другие ведущие фигуристки пропускали соревнования в Оквилле.

Меньше недели прошло после открытых прокатов сборной России по фигурному катанию, но для некоторых из их участников уже начался соревновательный сезон. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева отправилась из Москвы на другой конец света — в канадский Оквилл, расположенный недалеко от Торонто. Там она приняла участие в турнире серии «Челленджер» — Autumn Classic International.

Соревнования собрали ряд известных участников. В женском одиночном катании заявились француженка Маэ-Беренис Мейте, швейцарка Алексия Паганини, американка Карен Чен, кореянка Лим Ын Су, но главной соперницей Медведевой на её первом турнире в сезоне-2019/20 должна была стать Рика Кихира. Победительница всех прошлогодних международных турниров, кроме домашнего чемпионата мира, на котором она проиграла Медведевой 0,31 балла в споре за бронзу, также выбрала Канаду для своего дебюта в этом сезоне.

На что способна Медведева, любители фигурного катания узнали на контрольных прокатах, где она представила две новые программы под музыку Exogenesis группы Muse и под саундтрек «Мемуаров гейши». 19-летняя фигуристка не смогла откатать чисто, упав на тулупе, испортив оба акселя в произвольной и в который раз не показав чёткое ребро на лутцах. Из-за этих ошибок россиянке не удалось в полной мере раскрыть свои образы, хотя качественно поставленная хореография в любом случае была заметна.

Однако с прибытием в Канаду Медведева вернулась в привычную колею. В короткой программе, где она выступила в непривычном для прежнего её образа облегающем комбинезоне, серьёзных технических ошибок уже не было. Одно нечёткое ребро на финальном лутце и сниженный уровень за вращение — для начала сезона это вполне допустимый уровень погрешности. Медведева получила от судей 75,14 балла за короткую программу. Это её лучшая оценка на официальных соревнованиях со времён Олимпиады в Пхёнчхане.

Однако после первого дня соревнований Медведевой не удалось захватить лидерство. Кихира на тренировках и финальной раскатке демонстрировала всю свою мощь, восемь раз подряд исполнив тройной аксель и десять раз повторив каскад флип — тулуп. В короткой программе японка продолжила эту успешную серию. Даже с помаркой на риттбергере Кихира обошла Медведеву на три балла.

Спор двух фигуристок продолжился в произвольной программе, в которой россиянка по-настоящему преобразилась. В новом платье, усыпанном цветами сакуры, она полностью выложилась на льду, а исполнение всех прыжков придало ей уверенности. Пускай чувствовалось, что Медведева была напряжена перед заходами на прыжки, ей по крайней мере удалось избежать падений. Однако судьи зафиксировали ряд ошибок — снова нечёткие рёбра на лутцах и два недокрута, из-за которых три первых прыжковых элемента практически не получили надбавок. Судьи высоко оценили компоненты, но с учётом техники оценка за прокат составила 142,29 балла. В сумме получилось 217,43 балла — на бронзовом для россиянки чемпионате мира судьи оценивали Медведеву выше.

Кихира ответила своей произвольной программой на тему религий всего мира. Чисто исполнить оба тройных акселя ей в этот раз не удалось — сольный прыжок судьи посчитали недокрученным, как и лутц в последнем каскаде. Но такие помарки, как и проигрыш в компонентах, не помешали японке за счёт технической базы обойти Медведеву и набрать 224,16 балла. Для Кихиры это третий результат за карьеру.

Российская фигуристка, так и не одержавшая свою первую международную победу за два года, рассказала после прокатов, что может выступать лучше, а своим текущим положением вполне довольна.

«Моей главной целью на соревнованиях было показать уверенные выступления, потому что это было важно для меня на старте сезона. Прошлый год получился очень скомканным, но сейчас я чувствую себя в форме. Я чувствую, что могу быть ещё лучше, и довольна своими оценками, так как они соответствуют моему сегодняшнему катанию. Я знаю, в каких компонентах ещё могу вырасти, поэтому продолжу работать. Завтра у меня будет тренировка, послезавтра наконец-то выходной, а на следующей неделе я продолжу работать в обычном режиме и готовиться к следующим соревнованиям», — рассказала Медведева Olympic Channel.

Если двукратной чемпионке мира удастся и дальше прогрессировать, то стартовавший сезон вполне может сложиться для неё удачно. Пускай единственным техническим оружием Медведевой пока остаётся вызывающий вопросы лутц, своим именем и постановками фигуристка сохраняет шансы на удачное выступление в Гран-при и попадание в сборную России. Следующим её турниром станет Shanghai Trophy, который пройдёт 3—5 октября. Там главной соперницей россиянки станет серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Елизавета Турсынбаева.