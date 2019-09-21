Костомаров рассказал, благодаря чему Трусовой удаётся исполнять сложные четверные прыжки

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в беседе с RT поделился мнением о дебюте российской фигуристки Александры Трусовой на взрослом уровне.

«Никаких опасений за дебют Трусовой у меня не было. Как ни крути, она по-прежнему маленькая девочка, не чувствует груза ответственности и легко прыгает эти сложные прыжки. Ей проще, чем тем, кто старше. Хочу поздравить её с таким дебютом! Она молодец», — заявил Костомаров RT.

Он также сравнил дебютное выступление Трусовой, в котором она исполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе, с тройным акселем в исполнении японки Мидори Ито.

«Она была первой женщиной, которая сделала его на официальных соревнованиях. Это было в 1988 году, и это было реально очень круто. Конечно, это событие, знаковое событие в карьере», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Братиславе.