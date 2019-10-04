Без падений, но с недокрутом: Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
- Евгения Медведева
- globallookpress.com
- © Yohei Osada/AFLO
Лидерство без нового каскада
Вторым стартом Евгении Медведевой в этом сезоне стал турнир Shanghai Trophy, проходящий в эти дни в Китае. Она стала одной из шести участниц, получивших приглашение на эти неофициальные, но всё-таки серьёзные соревнования, на которых можно лишний раз отработать программы перед этапами Гран-при.
Последнюю неделю перед приездом в Шанхай Медведева болела и не тренировалась. Но это не помешало ей подготовить для своих болельщиков настоящий сюрприз. Российская фигуристка уже давно разучивала новый и более «дорогой» каскад флип — риттбергер. В сентябре на Autumn Classic Медведева ещё не демонстрировала его, но на тренировке в Китае отлично исполнила в связке оба прыжка.
Впрочем, в короткой программе россиянка решила не делать новый каскад. Выступление под музыку группы Muse она начала с проверенной комбинации флип — тулуп, за которой последовал чистый двойной аксель. Но затем Медведеву привычно подвёл тройной лутц — помимо неправильного ребра, судьи усмотрели ещё и недокрут. Прыжок ушёл в минус и не принёс фигуристке тех оценок, на которые она рассчитывала. В итоге она набрала 72,16 балла — на три меньше, чем в Канаде.
Порадовать Медведеву должно было то, что даже такой результат позволил ей занять лидирующую позицию. Главной её соперницей, как и на чемпионате мира в Японии, стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана. По поводу её приезда в Шанхай было много вопросов, так как ученица Этери Тутберидзе давно испытывает проблемы со спиной. Но она всё-таки вышла на лёд впервые в этом сезоне.
Полностью выполнить всё задуманное вице-чемпионке мира не удалось. Она тоже ошиблась на лутце, а за каскад сальхов — тулуп получила меньше Медведевой. С оценкой 69,24 балла Турсынбаева стала второй, но если в произвольной программе ей покорится четверной сальхов, она сможет обойти российскую соперницу, даже если та покажет свой новый каскад.
Мизерное отставание россиян
В состязаниях спортивных пар от России первоначально должны были выступить бронзовые призёры последнего чемпионата мира Наталья Забияко и Александр Энберт. Однако в этом сезоне болельщики уже вряд ли увидят эту пару. Врачи рекомендовали Энберту взять паузу и отказаться от выступлений на неопределённое время. В Шанхай вместо этого дуэта приехали молодые фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в этом сезоне ещё не участвовали в соревнованиях.
Россиянам приходилось состязаться с сильной китайской парой Пэн Чэн — Цзинь Ян, которая опередила подопечных Тамары Москвиной на чемпионате мира и стала четвёртой. Бойкова и Козловский заявили более сложную программу с сальховом вместо тулупа и выбросом флип вместо риттбергера. Но в протоколах их базовая техническая оценка сравнялась — поддержку россиян судьи отнесли к третьей категории сложности вместо четвёртой.
В целом две пары действительно откатались на одном уровне, и разрыв между ними был минимальным. В итоге китайцы оказались чуть лучше. Пэн Чэн и Цзинь Ян набрали 77,12 балла, став лидерами сезона, а Бойкова и Козловский уступили им всего 0,19 балла, обновив свой личный рекорд.
Неофициальный рекорд Синициной и Кацалапова
В танцах на льду единственным российским дуэтом, на который стоит обращать внимание в грядущем сезоне, были Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В сентябре вице-чемпионы мира уже выступали на Nepela Memorial в Братиславе, где одержали победу с суммарным результатом 198,14 балла. Но тогда подопечные Александра Жулина только оправились от болезней и не успели подготовиться в полной мере.
В Шанхае Синицина и Кацалапов выступили уже гораздо лучше, покорив всех пятерых судей, работавших на соревнованиях. Их ритм-танец под музыку из мюзикла «Поющие под дождём» получил очень высокую оценку за компоненты — за каждый в общую копилку легло не меньше девяти баллов. При этом судьи были благосклонны и к технике, не став придираться к уровням твизлов и поддержки. Россияне получили 49,17 балла — это больше, чем мировой рекорд по технике Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, установленный на последнем чемпионате мира.
В сумме же Синицина и Кацалапов набрали 86,77 балла, что является лучшим результатом в ритм-танце за сезон. Правда, обольщаться россиянам не стоит — в танцах на льду судейство на подобных турнирах нередко оставляет желать лучшего, и девять судей вместо пяти могли бы оценить российскую пару более сурово.
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