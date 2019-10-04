Без падений, но с недокрутом: Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае

В Китае стартовал турнир Shanghai Trophy, в котором принимают участие несколько звёзд фигурного катания. Россиянка Евгения Медведева заняла первое место после короткой программы. Она показала чистый прокат, но судьи снизили ей оценки за недокрут на тройном лутце. Второй с отставанием в три балла стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана. В соревнованиях пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обновили свой личный рекорд, но заняли второе место, уступив дуэту из Китая. В танцах на льду лидерство после ритмичного танца захватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Лидерство без нового каскада

Вторым стартом Евгении Медведевой в этом сезоне стал турнир Shanghai Trophy, проходящий в эти дни в Китае. Она стала одной из шести участниц, получивших приглашение на эти неофициальные, но всё-таки серьёзные соревнования, на которых можно лишний раз отработать программы перед этапами Гран-при.

Последнюю неделю перед приездом в Шанхай Медведева болела и не тренировалась. Но это не помешало ей подготовить для своих болельщиков настоящий сюрприз. Российская фигуристка уже давно разучивала новый и более «дорогой» каскад флип — риттбергер. В сентябре на Autumn Classic Медведева ещё не демонстрировала его, но на тренировке в Китае отлично исполнила в связке оба прыжка.

Впрочем, в короткой программе россиянка решила не делать новый каскад. Выступление под музыку группы Muse она начала с проверенной комбинации флип — тулуп, за которой последовал чистый двойной аксель. Но затем Медведеву привычно подвёл тройной лутц — помимо неправильного ребра, судьи усмотрели ещё и недокрут. Прыжок ушёл в минус и не принёс фигуристке тех оценок, на которые она рассчитывала. В итоге она набрала 72,16 балла — на три меньше, чем в Канаде.

Порадовать Медведеву должно было то, что даже такой результат позволил ей занять лидирующую позицию. Главной её соперницей, как и на чемпионате мира в Японии, стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана. По поводу её приезда в Шанхай было много вопросов, так как ученица Этери Тутберидзе давно испытывает проблемы со спиной. Но она всё-таки вышла на лёд впервые в этом сезоне.

Полностью выполнить всё задуманное вице-чемпионке мира не удалось. Она тоже ошиблась на лутце, а за каскад сальхов — тулуп получила меньше Медведевой. С оценкой 69,24 балла Турсынбаева стала второй, но если в произвольной программе ей покорится четверной сальхов, она сможет обойти российскую соперницу, даже если та покажет свой новый каскад.

Мизерное отставание россиян

В состязаниях спортивных пар от России первоначально должны были выступить бронзовые призёры последнего чемпионата мира Наталья Забияко и Александр Энберт. Однако в этом сезоне болельщики уже вряд ли увидят эту пару. Врачи рекомендовали Энберту взять паузу и отказаться от выступлений на неопределённое время. В Шанхай вместо этого дуэта приехали молодые фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в этом сезоне ещё не участвовали в соревнованиях.

Россиянам приходилось состязаться с сильной китайской парой Пэн Чэн — Цзинь Ян, которая опередила подопечных Тамары Москвиной на чемпионате мира и стала четвёртой. Бойкова и Козловский заявили более сложную программу с сальховом вместо тулупа и выбросом флип вместо риттбергера. Но в протоколах их базовая техническая оценка сравнялась — поддержку россиян судьи отнесли к третьей категории сложности вместо четвёртой.

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В целом две пары действительно откатались на одном уровне, и разрыв между ними был минимальным. В итоге китайцы оказались чуть лучше. Пэн Чэн и Цзинь Ян набрали 77,12 балла, став лидерами сезона, а Бойкова и Козловский уступили им всего 0,19 балла, обновив свой личный рекорд.

Неофициальный рекорд Синициной и Кацалапова

В танцах на льду единственным российским дуэтом, на который стоит обращать внимание в грядущем сезоне, были Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В сентябре вице-чемпионы мира уже выступали на Nepela Memorial в Братиславе, где одержали победу с суммарным результатом 198,14 балла. Но тогда подопечные Александра Жулина только оправились от болезней и не успели подготовиться в полной мере.

В Шанхае Синицина и Кацалапов выступили уже гораздо лучше, покорив всех пятерых судей, работавших на соревнованиях. Их ритм-танец под музыку из мюзикла «Поющие под дождём» получил очень высокую оценку за компоненты — за каждый в общую копилку легло не меньше девяти баллов. При этом судьи были благосклонны и к технике, не став придираться к уровням твизлов и поддержки. Россияне получили 49,17 балла — это больше, чем мировой рекорд по технике Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, установленный на последнем чемпионате мира.

В сумме же Синицина и Кацалапов набрали 86,77 балла, что является лучшим результатом в ритм-танце за сезон. Правда, обольщаться россиянам не стоит — в танцах на льду судейство на подобных турнирах нередко оставляет желать лучшего, и девять судей вместо пяти могли бы оценить российскую пару более сурово.