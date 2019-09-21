Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Мемориале Непелы в Братиславе
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- РИА Новости
По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 198,14 балла — 78,44 балла за ритмический и 119,70 балла за произвольный танцы.
Второе место заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин с результатом 188,97 балла. Тройку замкнули американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер, набравшие 183,47 балла.
Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов с результатом 174,12 балла стали четвёртыми, а Софья Евдокимова и Егор Базин — седьмыми, набрав 164,62 балла.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, сделавшей три чистых четверных прыжка.