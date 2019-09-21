Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Мемориале Непелы в Братиславе

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Мемориале Непелы в Братиславе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 198,14 балла — 78,44 балла за ритмический и 119,70 балла за произвольный танцы.

Второе место заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин с результатом 188,97 балла. Тройку замкнули американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер, набравшие 183,47 балла.

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов с результатом 174,12 балла стали четвёртыми, а Софья Евдокимова и Егор Базин — седьмыми, набрав 164,62 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, сделавшей три чистых четверных прыжка.

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