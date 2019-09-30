Эксперименты Туктамышевой, сказка для Загитовой и конкуренция Навки и Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева впервые исполнила оригинальную версию своей новой короткой программы, которую россиянке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Олимпийская чемпионка Алина Загитова определилась с планами на Новый год она: примет участие в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица». Из-за шоу с участием действующей победительницы Игр свою премьеру намерены перенести другие олимпийские чемпионы: Аделина Сотникова, Юлия Липницкая и Евгений Плющенко.

Решения Туктамышевой

Елизавета Туктамышева сделала заявку на уверенное выступление в новом сезоне. Чемпионка мира и Европы без особого труда выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга.

Итоговая оценка главной звезды турнира — 229,12 балла. Такой отрыв, например, позволил бы Туктамышевой стать серебряным призёром прошлогоднего ЧМ. С такой суммой баллов она уступила бы лишь Алине Загитовой.

Впрочем, победа Елизаветы на данном турнире была вполне ожидаемым событием и осталась фактически незамеченной в мире фигурного катания. Однако сами прокаты спортсменки вызвали массу обсуждений.

По итогам двух программ Туктамышева трижды чисто исполнила тройной аксель, который, по сути, является её главным оружием. Более того, 22-летняя россиянка, несмотря на размышления экспертов о её нестабильности в прыжках, допустила всего лишь одну ошибку, упав после каскада двойной аксель — тройной тулуп.

Без внимания не осталось и решение Туктамышевой сменить музыку в короткой программе. Так, на турнире в Северной столице чемпионка мира впервые представила публике оригинальную версию своей короткой программы, которую для россиянки поставила известный хореограф Ше-Линн Бурн.

По лекалам канадского специалиста Туктамышева должна была кататься под композицию Drumming Song от Florence and the Machine, однако Елизавете было сложно подстроиться под непривычный ритм, в связи с чем все движения переложили под привычную для фигурного катания Oblivion аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Именно эту версию болельщики смогли увидеть в исполнении Туктамышевой во время открытых прокатов сборной России. Таким образом в Санкт-Петербурге состоялась официальная премьера оригинальной программы, с которой Елизавета будет выступать в новом сезоне. Об этом журналистам заявил её наставник Алексей Мишин.

«Да, вначале мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу переложив на другое музыкальное сопровождение. Специалисты высоко оценили прокат под Oblivion, но сейчас её уровень овладения всей шаговой, дробной структурой позволил перейти к оригинальной музыке, чего мы и будем придерживаться», — цитирует тренера «Неваспорт».

По итогам турнира в Санкт-Петербурге болельщики разобрали и произвольную программу фигуристки. Туктамышева впервые исполнила свою джазовую композицию не в тренировочной форме, а в костюме, однако он пришёлся не по душе поклонникам её таланта. На льду спортсменка появилась в брючном костюме, жилетке, белой рубашке, красном галстуке и перчатках. Такой наряд болельщики уже прозвали формой бармена или официантки и рекомендовали любимой спортсменке вернуться к привычным женственным образам.

Сама Елизавета пока не дала окончательного ответа на этот вопрос, зато активно общается с прессой на другие отвлечённые темы. Так, в интервью «Матч ТВ» фигуристка назвала имена самых привлекательных спортсменов. Согласно рейтингу Туктамышевой, ими стали её бойфренд фигурист Андрей Лазукин и экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио.

Плотный график Загитовой

Алина Загитова продолжает подготовку к коммерческому турниру Japan Open, который стартует 5 октября в Сайтаме. Согласно регламенту турнира, олимпийская чемпионка вместе с Александрой Трусовой, Хавьером Эрнандесом и латвийским фигуристом Денисом Васильевым выступит за сборную Европу, но покажет зрителям лишь произвольную программу.

Однако на неделе имя олимпийской чемпионки активно обсуждали в свете другого события. Другая олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Загитова примет участие в её новогоднем шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств».

«Наша сказочная семья пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой мира и олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой Мы поздравляем нашу команду! Это суперновость для нас и всех любителей фигурного катания», — написала Навка в Instagram.

Стоит отметить, что роль, которая достанется 17-летней чемпионке в ледовом шоу, не уточняется. При этом в сети уже доступно видео со съёмок промо-ролика шоу, где Загитова изящно исполняет вращения в костюме, напоминающем образ главной героини сказки.

Новость о том, что Загитова примет участие в спектакле, обрадовала, но в то же время насторожила болельщиков и экспертов. Всё дело в том, что премьера шоу Навки запланирована на 27 декабря, в то время как с 24 по 29 число в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.

Behind the scenes video of Alina from the commercial for the Sleeping Beauty ice show she will appear in.



♡. .⃗ . #алиназагитова | #alinazagitovapic.twitter.com/9G4VUPfu05 — alina zagitova archive (@archivezagitova) 29 сентября 2019 г.

Однако сама Навка успокоила публику и объяснила, что участие в шоу не скажется на официальном графике Загитовой.

«Она будет участвовать в нашей сказке на льду сразу по окончании чемпионата России и в период новогодних каникул порадует вас своим необыкновенным катанием!», — пояснила олимпийская чемпионка.

Стоит отметить, что ранее в аналогичной ситуации оказалась Евгения Медведева. Она исполнит главную роль в новогодней постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», но по словам режиссёра-постановщика, присоединится к труппе лишь по окончанию выступлений на первенстве страны.

В том, что рождественские спектакли не скажутся на спортивных результатах девушек, уверена и первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская.

«Я вас уверяю, это, скорее всего, будет одноразовое выступление. Часто же бывают после соревнований какие-то показательные выступления, это почти то же самое. Девчонки сильные. Мне, конечно, сложно поверить, что Женя с Алиной будут полноценно участвовать в шоу на постоянной основе. Так что не переживайте так, всё будет хорошо. И на чемпионате России выступят, и в шоу покатаются», — цитирует Бутырскую Sport24.

Компромисс команды Плющенко

Стоит отметить и тот факт, что вокруг премьеры шоу Навки чуть было не разгорелся конфликт. Всё дело в том, что запланированная дата премьеры совпала с днём первого проката ледового спектакля с участием двух других звёзд российского фигурного катания.

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, золотой призёр сочинской Олимпиады Юлия Липницкая, а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко примут участие в шоу «Золушка», однако в связи с премьерной датой труппы Навки первый спектакль может быть отменён. Об этом в своём Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

«Мне очень приятно было узнать, что наша талантливая подруга, великолепная фигуристка и замечательная женщина Таня Навка находит в нашей дружбе не только личное, но и творческое вдохновение. Конечно, это взаимно. Её достижения бесконечно вдохновляли и меня», — написала она.

«Единственное, жаль, что поставили свою премьеру почему-то в один день с нами, хотя я с начала года трубила про 27 декабря. Буду, видимо, переносить нашу премьеру на 28 декабря, чтобы не ставить наших общих друзей в неудобное положение, кого же из нас выбрать. Вот, уступлю, так как это тот случай, когда не жалко», — заявила супруга Евгения Плющенко.

Кроме того, Рудковская рассказала, что в постановке Навки примет участие дочь олимпийской чемпионки пятилетняя Надежда Пескова. Продюсер пожелала начинающей фигуристке удачи и сравнила её первые шаги на льду с достижениями своего сына Александра Плющенко.

«Всей семьёй обязательно будем болеть и наблюдать за премьерой Наденьки с замечательным ремейком прошлогоднего номера нашего Сашеньки! Не сомневаюсь, что Надя «превратится» в Таню так же феерично и достойно, как наш Сашенька «превратился» в своего блистательного папу», — призналась Рудковская.