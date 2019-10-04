Долгожданная победа: фигуристка Медведева впервые за два года выиграла международный турнир

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Владимир Зайвый
Российская фигуристка Евгения Медведева впервые смогла выиграть международный турнир после ухода от Этери Тутберидзе. Она победила на коммерческом старте Shanghai Trophy в Китае. Обойти всех соперниц ей не помешала даже весьма слабая произвольная программа. Серебряными призёрами среди пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Александр Самарин занял промежуточное второе место после короткой программы у мужчин.
Долгожданная победа: фигуристка Медведева впервые за два года выиграла международный турнир
  • AFP
  • © Geoff Robins

Первая победа Медведевой

 

На коммерческом турнире Shanghai Trophy Евгения Медведева смогла наконец вычеркнуть один пункт из своего списка обязательных дел, который долго её волновал. После ухода от Этери Тутберидзе и переезда в Канаду к Брайану Орсеру ей ещё ни разу не удавалось выиграть какой-либо международный турнир. За почти два года фигуристке удавалось стать лучшей только в финале Кубка России.

Накануне Медведева справилась с короткой программой, допустив лишь помарки на лутце, и заняла промежуточное первое место в споре с Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. Однако на то, чтобы продолжать в таком же духе, сил у россиянки не хватило. В Китай она приехала после болезни и не в лучшем физическом состоянии, и в произвольном прокате это всё-таки дало о себе знать.

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Выступление под музыку из фильма «Мемуары гейши» Медведева начала с ещё одного неуверенного лутца, из-за чего она решила не исполнять в каскаде два тулупа, а перенести их к более надёжным прыжкам. Но стабильнее от этого программа не стала. Медведева затем оступилась на акселе, вновь перенесла каскад, а когда настало время показать всё, что было отложено, не обошлась без ошибок. В суматохе фигуристка даже исполнила неправильное число вращений с прыжка, за что не получила за них никакой оценки. О том, чтобы включить в программу новый каскад флип — риттбергер, речь больше не шла.

Техническая оценка Медведевой составила всего 49,49 балла. Для произвольной программы это невероятно низкий результат, на который обычно ориентируются дети. Спасли Медведеву только высокие компоненты, с которыми итоговая оценка за прокат составила 119,62 балла, но всё равно — так мало она не получала даже в юниорские годы.

Тем не менее у соперниц проблем тоже хватало. Турсынбаева отложила четверной сальхов в долгий ящик и дважды упала, набрав ещё меньше баллов, чем Медведева. Лучшей в произвольном прокате стала кореянка Лим Ын Су, но ненамного — один сорванный аксель и масса недокрученных прыжков не позволили сместить россиянку с первого места. Медведева одержала пускай не самую красивую, но всё-таки победу. Следующим пунктом в её календаре станет почти домашний этап Гран-при в Канаде, который состоится в конце октября.

Самарин в поиске каскада

Пожалуй, самый серьёзный состав на Shanghai Open подобрался в мужском одиночном катании. Соревноваться с местным любимцем Цзинь Бояном приехали Маттео Риццо и Александр Самарин, а также нестареющий Михал Бржезина. Во второй день соревнований они представляли короткие программы.

Вице-чемпион Европы Самарин в этом сезоне уже выступал на турнире Nepela Memorial, где попытался показать, что он способен на большее, чем в прошлом сезоне. Однако что тогда, что сейчас попытка выполнить два сложнейших четверных прыжка не удалась. Самарин поборолся за лутц и всё-таки выполнил его, избежав отрицательной надбавки, но после флипа не удержался на ногах и был вынужден вновь распрощаться с каскадом. Затем россиянин собрался и исполнил безупречный тройной аксель — за него он заработал больше 11 баллов, что случается крайне редко.

С оценкой 84,66 балла Самарин оказался на втором месте. Первое досталось Риццо, который на серьёзное усложнение программ пока не решается. Успех ему принесли чистый каскад с четверным тулупом, а шероховатости на акселе в любом случае не были такой серьёзной провинностью, как один невыполненный прыжок Самарина. Итальянец набрал 87,76 балла, что стало его лучшим результатом в сезоне.

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Цзинь Боян же сделал шаг назад по сравнению со своим успешным стартом на Lombardia Trophy. Китайский фигурист, некогда боровшийся на равных с главными мировыми звёздами, недокрутил тройной лутц, упал на акселе, а каскад с четверным тулупом тоже не избежал нареканий со стороны судей. Китайским болельщикам пришлось аплодисментами утешать своего любимца, когда он набрал лишь 70,71 балла.

Серебряное начало Бойковой и Козловского

Зато в парном катании хозяева соревнований порадовали зрителей. Борьба за победу шла между китайской парой Пэн Чэн — Цзинь Ян и россиянами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. После короткой программы их разделяли всего 0,19 балла.

Подопечные Тамары Москвиной приехали в Шанхай с более серьёзной технической базой, но показать её не смогли — помешали и падение Бойковой на тулупе, и неуверенный выезд с выброса флип, да и поддержки вновь не получили высоких уровней. Пэн Чэн и Цзинь Ян, не выполнив свою прыжковую программу, набрали в итоге 132,73 балла за произвольный прокат и 209,85 в сумме — это второй результат сезона после Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро из Канады. Бойкова и Козловский получили 203,16 балла.

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