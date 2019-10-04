Долгожданная победа: фигуристка Медведева впервые за два года выиграла международный турнир
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Первая победа Медведевой
На коммерческом турнире Shanghai Trophy Евгения Медведева смогла наконец вычеркнуть один пункт из своего списка обязательных дел, который долго её волновал. После ухода от Этери Тутберидзе и переезда в Канаду к Брайану Орсеру ей ещё ни разу не удавалось выиграть какой-либо международный турнир. За почти два года фигуристке удавалось стать лучшей только в финале Кубка России.
Накануне Медведева справилась с короткой программой, допустив лишь помарки на лутце, и заняла промежуточное первое место в споре с Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. Однако на то, чтобы продолжать в таком же духе, сил у россиянки не хватило. В Китай она приехала после болезни и не в лучшем физическом состоянии, и в произвольном прокате это всё-таки дало о себе знать.
Выступление под музыку из фильма «Мемуары гейши» Медведева начала с ещё одного неуверенного лутца, из-за чего она решила не исполнять в каскаде два тулупа, а перенести их к более надёжным прыжкам. Но стабильнее от этого программа не стала. Медведева затем оступилась на акселе, вновь перенесла каскад, а когда настало время показать всё, что было отложено, не обошлась без ошибок. В суматохе фигуристка даже исполнила неправильное число вращений с прыжка, за что не получила за них никакой оценки. О том, чтобы включить в программу новый каскад флип — риттбергер, речь больше не шла.
Техническая оценка Медведевой составила всего 49,49 балла. Для произвольной программы это невероятно низкий результат, на который обычно ориентируются дети. Спасли Медведеву только высокие компоненты, с которыми итоговая оценка за прокат составила 119,62 балла, но всё равно — так мало она не получала даже в юниорские годы.
Тем не менее у соперниц проблем тоже хватало. Турсынбаева отложила четверной сальхов в долгий ящик и дважды упала, набрав ещё меньше баллов, чем Медведева. Лучшей в произвольном прокате стала кореянка Лим Ын Су, но ненамного — один сорванный аксель и масса недокрученных прыжков не позволили сместить россиянку с первого места. Медведева одержала пускай не самую красивую, но всё-таки победу. Следующим пунктом в её календаре станет почти домашний этап Гран-при в Канаде, который состоится в конце октября.
Самарин в поиске каскада
Пожалуй, самый серьёзный состав на Shanghai Open подобрался в мужском одиночном катании. Соревноваться с местным любимцем Цзинь Бояном приехали Маттео Риццо и Александр Самарин, а также нестареющий Михал Бржезина. Во второй день соревнований они представляли короткие программы.
Вице-чемпион Европы Самарин в этом сезоне уже выступал на турнире Nepela Memorial, где попытался показать, что он способен на большее, чем в прошлом сезоне. Однако что тогда, что сейчас попытка выполнить два сложнейших четверных прыжка не удалась. Самарин поборолся за лутц и всё-таки выполнил его, избежав отрицательной надбавки, но после флипа не удержался на ногах и был вынужден вновь распрощаться с каскадом. Затем россиянин собрался и исполнил безупречный тройной аксель — за него он заработал больше 11 баллов, что случается крайне редко.
С оценкой 84,66 балла Самарин оказался на втором месте. Первое досталось Риццо, который на серьёзное усложнение программ пока не решается. Успех ему принесли чистый каскад с четверным тулупом, а шероховатости на акселе в любом случае не были такой серьёзной провинностью, как один невыполненный прыжок Самарина. Итальянец набрал 87,76 балла, что стало его лучшим результатом в сезоне.
Цзинь Боян же сделал шаг назад по сравнению со своим успешным стартом на Lombardia Trophy. Китайский фигурист, некогда боровшийся на равных с главными мировыми звёздами, недокрутил тройной лутц, упал на акселе, а каскад с четверным тулупом тоже не избежал нареканий со стороны судей. Китайским болельщикам пришлось аплодисментами утешать своего любимца, когда он набрал лишь 70,71 балла.
Серебряное начало Бойковой и Козловского
Зато в парном катании хозяева соревнований порадовали зрителей. Борьба за победу шла между китайской парой Пэн Чэн — Цзинь Ян и россиянами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. После короткой программы их разделяли всего 0,19 балла.
Подопечные Тамары Москвиной приехали в Шанхай с более серьёзной технической базой, но показать её не смогли — помешали и падение Бойковой на тулупе, и неуверенный выезд с выброса флип, да и поддержки вновь не получили высоких уровней. Пэн Чэн и Цзинь Ян, не выполнив свою прыжковую программу, набрали в итоге 132,73 балла за произвольный прокат и 209,85 в сумме — это второй результат сезона после Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро из Канады. Бойкова и Козловский получили 203,16 балла.
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