Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка за один прокат

Российская фигуристка Александра Трусова вошла в историю женского фигурного катания как первая спортсменка, исполнившая четыре четверных прыжка за одно выступление.

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в рамках одной программы на командном турнире Japan Open в японской Сайтаме. Россиянка выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа, которые были исполнены в каскаде с тройными прыжками.

Трусова победила в произвольной программе соревнования, опередив действующую чемпионку мира Алину Загитову.

Ранее сообщалось, что Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу.