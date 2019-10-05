Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка за один прокат

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Российская фигуристка Александра Трусова вошла в историю женского фигурного катания как первая спортсменка, исполнившая четыре четверных прыжка за одно выступление.
Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка за один прокат
  • РИА Новости

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в рамках одной программы на командном турнире Japan Open в японской Сайтаме. Россиянка выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа, которые были исполнены в каскаде с тройными прыжками.

Трусова победила в произвольной программе соревнования, опередив действующую чемпионку мира Алину Загитову.

Ранее сообщалось, что Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу.

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