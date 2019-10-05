Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четверных прыжка за один прокат
- РИА Новости
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в рамках одной программы на командном турнире Japan Open в японской Сайтаме. Россиянка выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа, которые были исполнены в каскаде с тройными прыжками.
Трусова победила в произвольной программе соревнования, опередив действующую чемпионку мира Алину Загитову.
Ранее сообщалось, что Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу.