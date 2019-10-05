Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу

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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала победу на международном турнире Shanghai Trophy в Китае.
Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Я чувствую себя очень плохо: это не то выступление, которое я хотела показать. У меня было не так много прокатов до турнира. Мы даже думали сняться с этих соревнований, но в итоге решили все-таки приехать. Счастлива, что прилетела и получила такой хороший опыт. Я сделаю всё, чтобы улучшить свою программу и избежать ошибок в дальнейшем», — сказала Медведева в эфире CCTV.

19-летняя фигуристка показала лучший результат в короткой программе на Shanghai Trophy. Произвольную программу Медведева откатала с ошибками, что не помешало ей стать первой по сумме баллов за два выступления.

Ранее сообщалось, что Трусова победила в произвольной программе на Japan Open, Загитова стала второй.

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