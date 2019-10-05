Трусова победила в произвольной программе на Japan Open, Загитова стала второй

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В японской Сайтаме завершился турнир по фигурному катанию Japan Open 2019.
Трусова победила в произвольной программе на Japan Open, Загитова стала второй
  • РИА Новости

В произвольной программе у женщин лучший результат показала 15-летняя россиянка Александра Трусова (160,53). Действующая мира и Олимпийских игр Алина Загитова стала второй — 154,41 балла. Третьей стала Рика Кихира из Японии (144,76).

На этом турнире фигуристы делятся на три команды — Европы, Америки и Японии. В составе каждой из команд по двое мужчин и женщин. Фигуристы катают только произвольную программу. Победу в этом году одержала сборная Европы

Ранее сообщалось, что фигуристы Синицина и Кацалапов победили на турнире в Шанхае

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