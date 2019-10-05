Новое достижение Трусовой и стабильность Загитовой: российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open

Россиянки Алина Загитова и Александра Трусова блестяще выступили на Japan Open, позволив сборной Европы одержать победу на турнире в Сайтаме. В мужской части соревнований первенствовал американец Натан Чен, а в женской — 15-летняя Трусова. Она стала первой в истории фигуристкой, выполнившей четыре четверных прыжка за один прокат. Тренер Этери Тутберидзе поздравила своих подопечных с очередным успехом, особо отметив их командную работу.

Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open. Команда, в состав которой, помимо россиянок, вошли испанец Хавьер Фернандес и латвиец Денис Васильев, набрала в сумме 614,73 балла и опередила местных спортсменов на 12,57 очка. Третьими стали представители Северной Америки (593,42).

Формат ежегодно проводимых под эгидой Федерации фигурного катания Японии соревнований отличается от остальных стартов сезона в первую очередь тем, что предполагает выступление только в произвольной программе. Таким образом, каждому спортсмену даётся лишь одна попытка, чтобы принести своей команде заветные очки. Кроме того, начиная с 2006 года в Japan Open участвуют исключительно одиночники.

Несмотря на коммерческий статус, турнир в Сайтаме традиционно привлекает сильнейших представителей этого вида спорта — и 2019 год не стал исключением. Так, в состав сборной Японии, помимо прочих, вошли серебряный призёр Олимпиады-2018 Сёма Уно и один из лидеров женского катания Рика Кихира. Команду Северной Америки в третий раз подряд представлял двукратный чемпион мира Натан Чен.

Он же одержал уверенную победу в мужской части турнира. Вторую строчку в протоколе занял Уно, а третью — ещё один американец Винсент Чжоу, что предсказуемо вывело представителей Нового Света на промежуточную первую строчку. Команда Европы отстала от лидеров аж на 57,68 балла, и вся надежда на повторение успеха двухлетней давности легла на плечи российских спортсменок.

Первой из россиянок на лёд вышла Загитова. Она чисто выполнила свою программу, получив за неё 154,41 балла и почти на десять очков обойдя Кихиру. Однако затем пришла очередь Трусовой, которая всего две недели назад в произвольной программе исполнила три четверных прыжка и побила мировой рекорд в произвольной и по сумме двух программ. Болельщики ожидали от двукратной чемпионки мира среди юниоров столь же блестящего выступления и в Сайтаме.

И 15-летняя россиянка не разочаровала поклонников. Она вновь переписала историю, выполнив четыре четверных прыжка в рамках одного номера — лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и тулуп с ойлером и тройным сальховом. За своё выступление она заработала 160,53 балла, что принесло ей победу в личном зачёте, а европейцев вывело на общекомандное первое место (не в последнюю очередь из-за неудачных выступлений американок Брэди Теннелл и Мирай Нагасу).

«Наши девочки были единой командой»

После завершения соревнований всё внимание болельщиков, экспертов и даже коллег было приковано к Трусовой. Так, Чен опубликовал фрагменты выступления фигуристки на своей странице в Instagram, подписав видеозапись: «Взрыв мозга».

С успехом на Japan Open своих подопечных поздравил и хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группой Этери Тутберидзе.

«Победители Japan Open 2019! Команда Европы. Поздравляю всех с победой, наши девочки лучше всех», — написал специалист.

Разумеется, в стороне не осталась и сама Тутберидзе, заявившая: «Сегодня наши девочки были единой командой».

Выступление в Сайтаме в очередной раз доказало, что на крупнейших соревнованиях в сезоне-2019/20 основная борьба за награды, по всей видимости, развернётся между Загитовой и Трусовой. Причём эксперты нередко отдают предпочтение вчерашней юниорке, сумевшей запастись уникальным арсеналом сложнейших элементов. Однако должное отдаётся и более опытной олимпийской чемпионке, которую отличают стабильность и умение собраться в нужный момент.

По мнению трёхкратной чемпионки Европы Кииры Корпи, успех Загитовой может быть обеспечен лишь в том случае, если она почувствует себя более раскованно на льду.

«Она просто супер! Ей бы только чуть больше свободы в сердце и расслабленности — например, как это было у Каролины Костнер. Понимания, что её поддержат за любой прокат. Но, наверное, это сложно в её нынешней тренировочной среде», — цитирует экс-фигуристку «Матч ТВ».

В свою очередь, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух отметил характер 17-летней уроженки Ижевска, который, по его мнению, и делает её одной из главных фавориток сезона.

«Алина показала себя большим бойцом, её лихорадило. Не всё получилось на чемпионате Европы, но зато потом — прекрасная победа на первенстве мира. Цыплят по осени считают, сейчас остаётся болеть. Были опасения, что из-за сложного прошлого сезона она даст себе слабину в этом. Но браво Этери Тутберидзе! На контрольных прокатах Загитова показала, что она в обойме и в полном порядке», — заявил хореограф в интервью «Спорт-Экспрессу».

Что касается Трусовой, то он предположил, что она сможет добиться самых высоких результатов уже в своём первом сезоне на взрослом уровне.

«Исходя из её формы, из того, что видел, — Трусова сейчас способна выиграть чемпионат мира, даже уступив во второй оценке за компоненты. Там она пока проигрывает Загитовой и Жене Медведевой, но технический отрыв Александры так велик, что отыграть такое преимущество почти невозможно», — уверен Авербух.