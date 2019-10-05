Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о костюме чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Алины Загитовой, в котором она выступила в произвольной программе на турнире Japan Open.
Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства
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«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчёркивает её достоинства», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Загитова заняла второе место по итогам произвольной программы на Japan Open, набрав 154,41 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила в произвольной программе на Japan Open.

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