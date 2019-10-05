Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства
- @azagitova
«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчёркивает её достоинства», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Загитова заняла второе место по итогам произвольной программы на Japan Open, набрав 154,41 балла.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила в произвольной программе на Japan Open.