Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о костюме чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Алины Загитовой, в котором она выступила в произвольной программе на турнире Japan Open.

«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчёркивает её достоинства», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Загитова заняла второе место по итогам произвольной программы на Japan Open, набрав 154,41 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила в произвольной программе на Japan Open.