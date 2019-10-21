Ягудин заявил, что Тотьмянина не больна раком

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Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки — 2006 Татьяны Тотьмяниной, заявил, что его жена не больна раком.

«Два года назад при очередном обследовании Тане сказали, что в жёлчном пузыре есть какие-то образования. Ровно год назад она пошла в очередной раз обследоваться. Ей сказали, что количество этих образований существенно выросло и растут они достаточно быстро. Прошёл ещё год. После гастролей в Ялте Таня практически сразу отправилась в больницу в Москве. Ей сказали, что образования прилично прогрессировали, их стало штук 6—7. Понятно, что жёлчный нужно было удалять. Однако опасения были не в этом, многие живут без жёлчного пузыря. По всем показаниям была вероятность 50 на 50, что есть рак. Исследования сделали сразу после операции — рака нет», — заявил Ягудин в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре 15 октября. Бывшей спортсменке удалили жёлчный пузырь.

Ранее Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре.

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