Ягудин прокомментировал операцию Томьяниной в московском онкоцентре

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Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Томьяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Ягудин прокомментировал операцию Томьяниной в московском онкоцентре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Нам скрывать нечего. Говорим всё как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Только не в экстренном порядке. А так больше нечего не добавить! Всё верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро она вернётся к своим друзьям и поклонникам. Ещё раз всем спасибо»», — написал Ягудин в Instagram, опубликовав специальное видео.

Томьянина была прооперирована 15 октября в связи с новообразованием в жёлчном пузыре.

Ранее сообщалось, что чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре.

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