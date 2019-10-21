Бутырская призналась, что у неё в голове не укладывается катание Щербаковой

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Бывшая чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила выступление 15-летней Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе Гран-при, который прошёл в американском Лас-Вегасе.
Бутырская призналась, что у неё в голове не укладывается катание Щербаковой
  • Reuters

«В голове не укладывается у меня, как такая малышка, такая худенькая, как пёрышко, всё легко так. Причём смотришь этот четверной лутц, и он не вымученный, он сделан с таким запасом», — цитирует Бутырскую Sport24.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла, чисто исполнив два четверных лутца в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Щербакова установила историческое достижение на этапе Гран-при в США. 

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