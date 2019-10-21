Фигуристка Щербакова установила историческое достижение на этапе Гран-при в США
- РИА Новости
Как сообщает Skating Scores, спортсменка получила самую высокую оценку за каскад из четверного лутца и тройного тулупа в истории.
Российская фигуристка получила за элемент 18,66 балла.
Предыдущий рекорд принадлежал её соотечественнице Александре Трусовой — 16,41 балла.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.
Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что российские фигуристки заслуживали более высоких оценок на этапе Гран-при в США.