Фигуристка Щербакова установила историческое достижение на этапе Гран-при в США

Россиянка Анна Щербакова установила рекорд в произвольной программе на первом в сезоне этапе Гран-при, который прошёл в американском Лас-Вегасе.

РИА Новости

Как сообщает Skating Scores, спортсменка получила самую высокую оценку за каскад из четверного лутца и тройного тулупа в истории. Российская фигуристка получила за элемент 18,66 балла. Предыдущий рекорд принадлежал её соотечественнице Александре Трусовой — 16,41 балла. Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла. Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что российские фигуристки заслуживали более высоких оценок на этапе Гран-при в США.