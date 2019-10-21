Фигуристка Щербакова установила историческое достижение на этапе Гран-при в США

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Россиянка Анна Щербакова установила рекорд в произвольной программе на первом в сезоне этапе Гран-при, который прошёл в американском Лас-Вегасе.
Фигуристка Щербакова установила историческое достижение на этапе Гран-при в США
  • РИА Новости

Как сообщает Skating Scores, спортсменка получила самую высокую оценку за каскад из четверного лутца и тройного тулупа в истории.

Российская фигуристка получила за элемент 18,66 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал её соотечественнице Александре Трусовой — 16,41 балла.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Ранее хореограф Алексей Железняков заявил, что российские фигуристки заслуживали более высоких оценок на этапе Гран-при в США.

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